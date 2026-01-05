Antena Meniu Search
Departamentul de Stat al SUA, mesaj tranşant pe reţelele sociale: "Aceasta este emisfera noastră"

Într-o postare publicată luni pe reţelele sociale, Departamentul de Stat al SUA, condus de Marco Rubio, a difuzat o imagine a preşedintelui Donald Trump, cu mesajul "Aceasta este emisfera NOASTRĂ".

la 05.01.2026 , 22:13
Preşedintele american Donald Trump. 5 ianuarie 2026 - ProfiMedia

"Aceasta este emisfera NOASTRĂ, iar președintele Trump nu va permite ca securitatea noastră să fie amenințată", se arată în mesajul ataşat postării de pe platforma X.

Mesajul controversat al Departamentului de Stat vine după ce preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică seara, că SUA are nevoie "de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni".

De asemenea, liderul de la Casa Albă ameninţă şi alte ţări cu intervenţii militare similare, printre care se numără Cuba, Columbia şi Mexic.

Într-o scrisoare deschisă, cinci state din America Latină, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay, cărora li se adaugă şi Spania, spun că resping orice tentativă de control asupra Venezuelei, iar China i-a cerut lui Trump să-l elibereze pe Maduro.

