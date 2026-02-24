Zelenski, apel către Trump: "Rămâi de partea noastră"

În ajunul împlinirii a patru ani de la invazia rusă în Ucraina, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat un apel personal lui Donald Trump, declarând pentru CNN că doreşte ca preşedintele SUA „să rămână de partea lor”.

Vorbind la palatul prezidenţial din Kiev, Zelenski a spus că Statele Unite sunt mult prea mari şi importante pentru a se retrage din conflict.

El speră că Trump va susţine Ucraina în discursul său de mâine privind starea naţiunii, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva Rusiei preşedintelui Vladimir Putin.

Apel către Trump

”Ei trebuie să rămână alături de... o ţară democratică, care luptă împotriva unei singure persoane. Pentru că această persoană este un război. Putin este un război. Totul se învârte în jurul lui. Totul se învârte în jurul unei singure persoane. Iar ţara, întreaga lui ţară, se află în închisoare”, a declarat Zelenski pentru CNN, potrivit News.

”Dacă vor cu adevărat să-l oprească pe Putin, America este atât de puternică”, a spus el. Întrebat dacă crede că Trump exercită suficientă presiune asupra lui Putin, Zelenski a răspuns „nu”.

Liderul ucrainean a spus că, deşi doreşte ca războiul să se termine cât mai curând posibil, nu poate fi de acord cu cererile lui Putin.

”Nu putem să-i dăm pur şi simplu tot ce vrea. Pentru că el vrea să ne ocupe. Dacă îi vom da tot ce vrea, vom pierde totul – noi toţi, oamenii vor trebui să fugă sau să devină ruşi”, a adăugat el.

