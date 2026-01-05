Administraţia Trump face spectacol din capturarea lui Nicolas Maduro. Dictatorul şi soţia sa au fost aduşi cu elicopterul la tribunalul din New York, unde vor fi puşi sub acuzare pentru trafic de droguri şi arme în această seară. Donald Trump ameninţă că şi alţi şefi de stat pot avea aceeaşi soartă. Liderul de la Casa Albă i-a nominalizat direct pe preşedinţii Columbiei şi Cubei. Trump a transmis din nou şi că Statele Unite vor cu orice preţ Groenlanda.

Îmbrăcat în salopetă maro, specifică deţinuţilor, Nicolas Maduro a fost scos din penitenciarul poreclit Iadul pe Pământ, cu cătuşe la mâini. În imagini se vede că fostul dictator şchiopătează, dar nu este clar dacă a fost rănit în timpul capturării.

Sunt zile în care oraşul New York este în centrul atenţiei mondiale, iar asta se întâmplă acum.

Nicolas Maduro şi soţia sa Cilia Flores se află de aproape 3 zile în custodia americanilor. Cei doi au fost capturaţi în urma unei operaţiuni spectaculoase, care a durat doar 2 ore şi 28 de minute.

Americanii ar fi fost ajutaţi chiar din interior

Americanii ar fi avut ajutor inclusiv din interior. Delcy Rodriguez, actuala lideră a ţării cu cele mai bogate rezerve de petrol din lume, ar fi avut mai multe întâlniri secrete la Doha cu oficiali de la Pentagon. Ea ar fi furnizat apoi unei echipe a CIA detalii despre programul lui Maduro.

Reporter: În următoarele două săptămâni, ce aveţi nevoie de la Delcy Rodriguez? Aţi ameninţat-o...

Donald Trump: Acces total. Avem nevoie de acces total asupra petrolului şi a altor lucruri din ţara lor, care să ne permită să le reconstruim ţara.

Liderul de la Casa Albă ameninţă acum şi alte ţări cu intervenţii militare similare. O ţintă imediată este Groenlanda.

"Este o zonă foarte strategică. În prezent, Groenlanda este inundată de nave ruseşti şi chinezeşti. [...] Ştiţi ce a făcut recent Danemarca pentru a spori securitatea în Groenlanda? A adăugat încă o sanie trasă de câini", a spus preşedintele SUA, Donald Trump.

Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei, i-a transmis că ameninţările sale sunt inacceptabile şi lipsite de respect.

"Am fost un prieten loial şi apropiat Statelor Unite de generaţii. Am stat umăr la umăr în momente dificile. (...) Din acest motiv, această retorică venită din Statele Unite este inacceptabilă. Când preşedintele Statelor Unite spune că 'Avem nevoie de Groenlanda' şi ne aseamănă cu Venezuela şi intervenţiile militare, nu e greşit, ci este lipsă de respect", a spus premierul Groenlandei.

Trump a luat în vizor şi regimul comunist de la Havana.

"Cuba este pe cale să cadă. Nu ştiu cum vor rezista, dar Cuba, în prezent, nu are venituri. Toate veniturile lor proveneau din Venezuela, din petrolul venezuelean", a spus preşedintele SUA, Donald Trump.

Columbia şi Mexic, pe lista neagră a lui Donald Trump

Pe lista neagră de la Casa Albă se mai numără Columbia şi Mexic.

"Columbia este şi ea o ţară bolnavă, condusă de un om bolnav, căruia îi place să producă cocaină şi să o vândă în Statele Unite. Nu va mai face asta mult timp, vă asigur", a mai spus Donald Trump.

"Mexicul trebuie să-şi ia măsuri, pentru că traficanţii trec prin Mexic. Ei sunt capabili să o facă. Dar, din păcate, cartelurile sunt foarte puternice în Mexic", a punctat preşedintele american.

Preşedintele Columbiei i-a replicat că SUA e prima ţară din lume care a bombardat o capitală sud-americană, lucru care nu va fi uitat.

Mai mulţi lideri europeni transmit şi ei că operaţiunea militară a Statelor Unite pe teritoriul unui stat suveran este un precedent periculos.

"Poziţia Franţei este, încă o dată, clară. Acţiunea preşedintelui Trump contravine dreptului internaţional", a spus purtătorul de cuvânt al guvernului francez, Maud Bregeon.

Într-o scrisoare deschisă, cinci state din America Latină, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay, cărora li se adaugă şi Spania, spun că resping orice tentativă de control asupra Venezuelei, iar China i-a cerut lui Trump să-l elibereze pe Maduro.

Efectele crizei din Venezuela încep deja să se vadă la nivel internaţional. Preţul aurului, argintului şi petrolului au crescut în ultimele 24 de ore.

