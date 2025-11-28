Descinderi la şeful cancelariei lui Zelenski, zis şi "Ali Baba", în cel mai mare dosar de corupţie din Ucraina

Biroul Naţional Anticorupţie din Ucraina a efectuat joi percheziţii la locuinţa şi biroul lui Andriy Yermak, şeful administraţiei preşedintelui Volodimir Zelenski. Investigaţia vizează un amplu dosar de corupţie legat de compania de stat Energoatom, considerat cel mai mare caz deschis în timpul actualei preşedinţii.

Potrivit Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), anchetatorii au desfăşurat pe 28 noiembrie percheziţii la locuinţa lui Andriy Yermak, şeful Cancelariei prezidenţiale. Dosarul îl vizează pe Yermak în legătură cu un presupus mecanism de corupţie din cadrul monopolului nuclear de stat, Energoatom, relatează The Kyiv Independent.

Opt persoane sunt deja inculpate în acest caz, iar coordonatorul schemei ar fi Timur Mindich, un apropiat al preşedintelui Zelenski. Yermak a confirmat public acţiunile procurorilor.

Presiuni pentru demitere, dar Zelenski îl menţine în funcţie

"Astăzi, NABU şi SAPO desfăşoară acţiuni procedurale la mine acasă. Anche­tatorii nu întâmpină niciun obstacol. Au primit acces complet la apartament, iar avocaţii mei sunt prezenţi şi cooperează cu organele de aplicare a legii. Ofer pe deplin cooperarea mea", a transmis Andriy Yermak pe Telegram.

Publicaţia Dzerkalo Tyzhnia scrie că percheziţiile au vizat atât apartamentul lui Yermak, cât şi biroul său de pe strada Bankova.

Yermak a fost ţinta mai multor apeluri publice la demisie, însă preşedintele Volodimir Zelenski a respins până acum această variantă şi l-a numit pe Yermak în fruntea negocierilor pentru pace.

Presa ucraineană: Yermak, poreclit "Ali Baba" în anchetă

Un oficial din cadrul forţelor de ordine a declarat pentru publicaţia The Kyiv Independent că una dintre locuinţele de lux ridicate în cadrul schemei de corupţie de la Energoatom ar fi fost destinată lui Yermak. Administraţia Prezidenţială nu a oferit un comentariu.

Pe 24 noiembrie, publicaţia Ukrainska Pravda relata, citând surse din rândul anchetatorilor, că Yermak ar fi implicat în dosar, iar investigatorii l-ar numi "Ali Baba".

Şeful Procuraturii Specializate Anticorupţie, Oleksandr Klymenko, declarase la începutul lunii noiembrie că, potrivit anchetei, "Ali Baba organizează întâlniri şi atribuie sarcini agenţiilor de aplicare a legii pentru a se asigura că aceştia îi persecută pe detectivii NABU şi pe procurorii anticorupţie".

