Vladimir Putin l-a ironizat pe Volodimir Zelenski în cadrul conferinţei de presă anuale susţinută la Moscova. Preşedintele Rusiei l-a numit pe Zelenski "un actoraş talentat" după ce preşedintele Ucrainei a publicat o serie de imagini presupus false.

- Putin îl ironizează pe Zelenski care susţine că s-a filmat în Kupiansk: Să intre în casă dacă e a lui

În urmă cu o săptămână, Volodimir Zelenski a publicat o imagine cu el la intrarea în oraşul Kupiansk încercând astfel să demonstreze astfel că localitatea nu este sub controlul forţelor ruse. În mesajul care însoţea postarea, Zelenski susţinea că se află în oraş, lucru contrazis chiar de borna de intrare în oraş, vizibilă în spatele său, bornă care e situată la aproximativ un kilometru distanţă de oraşul propriu-zis.

Situaţia din Kupiansk, tensionată: "Cerul e plin de drone"

"Actor și un actor talentat. De ce să stai în prag? Intră în casă, dacă Kupiansk e sub controlul lor", a spus ironic Vladimir Putin atunci când a fost pus să comenteze imaginile cu Zelenski. Preşedintele Rusiei a revenit apoi pe un ton serios şi a precizat că situaţia din Kupiansk e tensionată: "Cerul de deasupra oraşului e plin de drone ruseşti şi ucrainene". În continuarea discursului, Putin a precizat că Ucraina ar încerca "cu orice preţ" să recupereze teritoriile pierdute, dar nu mai dispune de reserve strategice.

În acest context, "regimul de la Kiev este împins" să accepte încheierea conflictului pe cale paşnică, mai susţine Putin. Ucraina ar fi lansat o contraofensivă în Kupiansk în încercarea de a recupera oraşul, însă situaţia din teren este în continuare una extrem de volatilă, cu trupele ruse controlând o parte importantă a zonei.

