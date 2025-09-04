Antena Meniu Search
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"

Directorul General al Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, a declarat joi că economia rusească este într-o fază de "stagnare" tehnică. German Gref şi-a exprimat speranţa că banca centrală nu va lăsa economia să alunece în recesiune.

de Redactia Observator

la 04.09.2025 , 14:31
German Gref, directorul Sberbank German Gref, directorul Sberbank, la un Forumul Economic Internaţional găzduit la St. Petersburg - Profimedia

Conform oficialilor citaţi de Reuters, ritmul de creştere economică a Rusiei este aşteptat să încetinească până la 1,5% în 2025, cu mult sub prognoza anterioară de creştere de 2,5%.

"Este importantă să depăşim această perioadă de răcire controlată a economiei astfel încât să nu se transforme într-o stagnare, pentru că relansarea economiei va fi mult mai dificilă decât răcirea ei", a spus German Gref la o întâlnire cu jurnaliştii. "Având în vedre nivelul la care este în prezent inflaţia, dobânda de referinţă la care putem spera o relansare a economiei este 12% sau mai jos. Aşa că undeva în jurul acestui nivel, cel mai probabil vom vedea o revenire a economiei", a apreciat German Gref.

Economia rusească a înregistrat o creştere de 4,1% în 2023 şi 4,3% în 2024, cu mult peste performanţele înregistrate de ţările din G7, în pofida mai multor runde de sancţiuni occidentale, impuse după debutul invaziei din Ucraina, în 2022.

Dar economia a început să dea semne de încetinire puternică, în condiţiile în care Produsul Intern Brut al Rusiei a crescut cu 1% în 2025, comparativ cu 4% în acelaşi interval din 2024.

Astfel, conform sursei citate, Rusia va fi nevoită în curând să treacă la majorări de taxe şi la reducere de cheltuieli.

