Discuții la NATO despre întărirea apărării României. Ce sprijin cere ţara noastră pentru protejarea graniței

La NATO se discută astăzi, la nivel militar, despre solicitările României făcute în februarie de către ministrul Apărării.

de Bianca Iacob

la 02.06.2026 , 14:00
România are nevoie de tehnică de apărare antiaeriană de la sol, dar și de radar antidronă. Este o discuție tehnică, la nivel militar, pe care o poartă ministrul Apărării astăzi la NATO, vis-a-vis de cererea făcută în februarie.

Ministerul Apărării a explicat NATO cum sunt dispuse capabilitățile noastre la granița cu Ucraina, ce fel de capabilități avem şi de ce am mai avea nevoie de la aliați pentru a putea avea o apărare întărită la granița cu Ucraina, să nu mai vedem incidente precum cel de la Galaţi sau celelalte incidente de violare a spațiului aerian cu dronele rusești, care au căzut în România, unele dintre ele bucăți.

Este o discuție pe larg despre ce are nevoie România în acest moment, deși ţara noastră a comandat prin SAFE toată această tehnică necesară. Durează aproximativ doi ani până când Armata va primi necesarul, iar până atunci aceste goluri trebuie umplute. Sunt țări care și-au anunțat disponibilitatea să ne ajute. Italia va trimite în România mai multe avioane de luptă, dar și militari, potrivit surselor Observator.

Și cel mai probabil Spania, potrivit surselor Observator, o să trimită două elicoptere când va prelua partea de poliție aeriană în iulie-august. Acum trebuie să discute cu aliații cine și ce poate să dea României pentru a putea ține piept acestor atacuri de la graniță în perioada imediat următoare.

Bianca Iacob
Bianca Iacob

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

nato drona galati razboi rusia ucraina atac drone
