De ce nu a invocat România articolul 4 al NATO. Negociem mai mulţi soldaţi SUA şi tehnică militară - Surse

România îşi doreşte mai mulţi soldaţi americani, dar şi capabilităţi militare suplimentare, iar printre obiectivele contractului cu firma americană de consultanţă se află şi sporirea prezenţei SUA în ţara noastră, au declarat surse politice pentru Observator.

Spania va trimite în România două elicoptere Airbus NH90, în contextul prăbuşirii dronei ruseşti pe blocul din Galaţi, au declarat surse de la Cotroceni pentru Observator. Şi Italia va trimite în România circa 100 de soldaţi pentru instruirea şi consolidarea capacităţilor forţelor aeriene române în faţa ameninţării ruse.

Despre drona care a lovit blocul din Galaţi pe 29 mai, surse de la Cotroceni spun că aceasta a fost lovită sau bruiată în timpul unui atac al ruşilor asupra infrastructurii ucrainene de la graniţa cu ţara noastră. Este firesc ca Ucraina să folosească apărarea antiaeriană şi mijloace de război electronic pentru a respinge atacul, au subliniat sursele citate.

Potrivit aceloraşi surse, printre obiectivele consultanţei pe zona de securitate din contractul de lobby încheiat de Cotroceni cu o firmă din SUA se află şi sporirea prezenţei americane în România, inclusiv printr-un număr mai mare de soldaţi. Pentru moment, discuţiile sunt în desfăşurare. Dincolo de soldaţi, Cotroceniul este interesat şi de capabilităţile pe care le putem primi de la aliaţi.

Autorităţile române nu au invocat articolul 4 al Tratatului NATO pentru a nu tensiona suplimentar situaţia înaintea Summitului NATO din iulie de la Ankara, au mai explicat sursele citate. Articolul 4 este considerat un pas preliminar înaintea articolului 5, iar activarea lui repetată riscă să îi reducă impactul politic.

Cazul dronei de la Galaţi urmează să fie discutat pe 10 iunie în Consiliul Nord-Atlantic. Până atunci, potrivit surselor de la Cotroceni, discuţiile continuă pe canale diplomatice.

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan a publicat duminică poze cu resturile dronei care a lovit blocul din Galați. Şeful statului a spus că, pe baza concluziilor raportului tehnic finalizat de experţii români, drona este de proveniență rusească, iar rezultatele anchetei vor fi comunicate aliaților din NATO și UE.

Este o dronă de tip kamikaze, care transporta o încărcătură explozivă echivalentă cu aproximativ 30 de kilograme de TNT, de altfel, foarte asemănătoare cu dronele identificate în alte incidente, în ultimii ani.

Blocul lovit vinerea trecută, din care au fost evacuaţi 70 de oameni, are nevoie de reparaţii serioase, deşi structura sa nu a fost afectată. Unii locatari au decis să se mute pentru o vreme la rude sau la apropiaţi, de teamă că pericolul nu a trecut.

Marius Gîrlaşiu

