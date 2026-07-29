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DJ-ul francez Kavinsky, celebru pentru "Nightcall", a murit la 50 de ani. A fost găsit fără viaţă în locuinţă

DJ-ul francez Kavinsky, celebru pentru "Nightcall", a murit la 50 de ani. A fost găsit fără viaţă în locuinţă - Sursa: Profimedia
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Denisa Vladislav | Timp citire: 2 minute
Publicat la 29.07.2026, 12:08 | Modificat la 29.07.2026, 12:30

DJ-ul și producătorul francez Kavinsky, cunoscut la nivel internațional pentru piesa "Nightcall", inclusă pe coloana sonoră a filmului Drive cu Ryan Gosling, a murit la vârsta de 50 de ani. Informația a fost confirmată miercuri de Parchetul din Paris, potrivit BFM TV și Le Parisien.

Trupul neînsuflețit al artistului, pe numele său real Vincent Belorgey, a fost găsit marți, 28 iulie, în locuința sa. Procurorii au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor decesului.

Potrivit autorităților franceze, echipele de intervenție nu au descoperit indicii care să sugereze existența unor circumstanțe suspecte la locul în care a fost găsit artistul.

Kavinsky a devenit celebru cu piesa "Nightcall"

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Kavinsky a cunoscut succesul internațional la începutul anilor 2010, după lansarea EP-ului "Nightcall", realizat împreună cu Guy-Manuel de Homem-Christo, unul dintre membrii duo-ului Daft Punk. Piesa a devenit celebră după ce a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului Drive (2011), cu Ryan Gosling în rolul principal.

În 2024, artistul a interpretat din nou "Nightcall", alături de Angèle și trupa Phoenix, în cadrul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice de la Paris.

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Numele real al artistului: Vincent Belorgey

Originar din departamentul Seine-Saint-Denis, Vincent Belorgey și-a creat încă din 2006 alter ego-ul Kavinsky, un personaj inspirat din universul filmelor SF și al jocurilor video: un șofer al unei Ferrari Testarossa care moare într-un accident și revine sub forma unui zombie pentru a compune muzică electronică.

Pe lângă cariera muzicală, Kavinsky a avut și apariții în mai multe filme regizate de prietenul său Quentin Dupieux, printre care Nonfilm și Steak.

Denisa Vladislav
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