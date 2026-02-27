Un român şi-a disperat vecinii din UK, după ce şi-a ridicat un garaj imens lângă casa de 685.000 €

Un român şi-a scos din minţi vecinii britanici, după ce a refuzat să demoleze garajul uriaş pe care îl construise ilegal lângă casa lui de aproape 700.000 de euro din Hertfordshire.

Daniel T., în vârstă de 41 de ani, șofer de ambulanță privată, a construit fără autorizație un garaj masiv, asemănător unei fortărețe. Structura din tablă prevăzută cu porți electrice și garduri, are 3,4 metri înălțime și peste 7 metri lățime, depășind cu mult gardurile vii și aleile din zonă.

Deși autoritățile i-au cerut să demoleze construcția, bărbatul a refuzat susținând că are nevoie de garaj pentru ambulanţele sale. "Nu îl voi dărâma. Oamenii din zonă nu au nicio problemă cu el", a declarat acesta pentru presa britanică.

Vecinii, însă, spun cu totul altceva. Un bărbat de 74 de ani, care locuiește în zonă de mai bine de 30 de ani, îl acuză pe român că i-a distrus liniştea. "Este o ruşine de neimaginat. Mi-a distrus complet priveliştea. Dacă stau pe scaun și mă uit pe geam, văd un mare zid verde. Este oribil. Simt că nu mai vreau să locuiesc aici", citează Daily Mail. Bătrânul a sesizat deja autorităţile şi nu va renunţa la demersurile sale până când garajul nu va fi una cu pământul. Acesta se teme şi că valoarea casei sale, estimată la 350.000 de lire sterline, va scădea din cauza construcției.

Articolul continuă după reclamă

O altă vecină, Bermet Amanaeva, în vârstă de 40 de ani, spune că este îngrozită. "Este un coșmar. Trebuie să o privesc în fiecare zi. Este atât de urâtă", a spus aceasta, susținând că în garaj nu intră doar ambulanțe. "A apărut din senin. Toți ne opunem. Dacă fiecare ar face așa ceva, ar fi haos pe străzi", se mai plânge un alt vecin.

Consiliul local a respins cererea ulterioară de autorizare și a demarat proceduri de executare silită, cerând demolarea garajului. Românul a contestat decizia, însă aceasta a fost menținută de Inspectoratul de Planificare, Daniel T. are o firmă privată de ambulanţe şi asigură transport pentru pacienți cu probleme de sănătate mintală, tineri vulnerabili.

Iulia Iancu Like

Întrebarea zilei Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰