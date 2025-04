Alerta s-a dat la ora locală 12:00 când suspectul a deschis focul în campusul Universitatăţii de Stat din Florida. Două persoane au fost ucise şi alte şase au ajuns la spital. Printre răniţi şi atacatorul. "Atacatorul este Phoenix Ikner, în vârstă de 20 de ani, şi este fiul unui ajutor de şerif din comitatul Leon. Din păcate, fiul ei a avut acces la una dintre armele sale. Aceea a fost arma care a fost găsită la faţa locului", a declarat Walt McNeil, şerif.

În momentul atacului ar fi avut asupra sa mai multe arme, inclusiv o puşcă

Mama tânărului a cumpărat arma de serviciu de la departamentul în care a lucrat şi era acum pistolul ei personal. Suspectul, despre care se crede ar fi învăţat la Universitatea din Florida, era implicat în mai multe activităţi realizate de Biroul Şerifului din comitat. În momentul atacului ar fi avut asupra sa mai multe arme, inclusiv o puşcă. "Am văzut atacatorul cum a ieşit din maşina sa cu o puşcă. Mai era un băiat care purta un tricou alb şi am văzut cum l-a ţintit. Am auzit, mai târziu, că a apăsat pe trăgaci, s-a auzit un sunet, dar arma nu s-a descărcat. Atacatorul a fugit, mai apoi, către maşina lui şi a luat un pistol", spune un martor.

În sălile de curs, disperarea s-a instalat imediat. Studenţii s-au baricadat în clase şi s-au ascuns sub bănci în speranţa că nu vor fi următoarele victime ale tânărului. "Eram cu toţii într-o întâlnire. Am primit un mesaj că este un incident activ care implică un atacator. Am închis toate uşile camerei. I-am dus pe colegii mei într-o cameră sigură şi am început să scoatem oamenii din băi şi alte camere", a declarat bibliotecarul campusului. În 2014, în acelaşi campus, un absolvent a deschis focul la biblioteca principală a şcolii, rănind doi studenţi şi un angajat.

