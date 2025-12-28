Antena Meniu Search
Lavrov: Zelenski și aliații săi occidentali "nu sunt pregătiţi să se angajeze în discuţii constructive"

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat într-un interviu pentru agenția TASS că Rusia nu crede că administrația ucraineană condusă de Volodimir Zelenski și partenerii săi occidentali sunt dispuși să participe la negocieri reale și constructive, conform News.ro.

28.12.2025
"Vedem că regimul lui Volodimir Zelenski şi aliaţii săi europeni nu sunt pregătiţi să se angajeze în discuţii constructive", a spus el.

"Acest regim terorizează civilii, vizând infrastructura civilă din ţara noastră cu actele sale de sabotaj", a remarcat ministrul rus.

Volodimir Zelenski se întâlneşte duminică cu Donald Trump în Florida pentru a pleda cauza Ucrainei şi a încerca să obţină acordul preşedintelui american asupra ultimei versiuni a planului de pace care vizează încheierea a aproape patru ani de război cu Rusia.

