Donald Trump îl acuză pe Zelenski că nu a citit încă planul de pace: "Echipa lui și-a dat acordul, dar el nu"

Donald Trump a dezvăluit că președintele Ucrainei nu a analizat încă propunerea de pace transmisă de Statele Unite în urmă cu aproape trei săptămâni, semnalând astfel presiunea diplomatică tot mai accentuată pe care Washingtonul o exercită asupra Kievului. Declarația, făcută înaintea unei ceremonii oficiale la Washington, vine în contextul unor negocieri paralele desfășurate la Geneva și Florida, în timp ce planul american, perceput inițial ca favorabil Kremlinului, continuă să stârnească îngrijorări în rândul autorităților ucrainene.

Donald Trump a precizat că a discutat direct atât cu Vladimir Putin, cât și cu reprezentanții ucraineni, subliniind implicarea sa personală în procesul de negociere, potrivit Mediafax care citează The Guardian.

"Am vorbit cu președintele Putin și cu liderii ucraineni, inclusiv cu președintele Zelenski. Și trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit de faptul că președintele Zelenski încă nu a citit propunerea. Asta s-a întâmplat acum câteva ore. Echipa lui și-a dat acordul, dar el nu. Rusia este de acord cu aceasta. Rusia, cred eu, ar dori să obțină întreaga țară, dacă stăm să ne gândim. Dar Rusia, după părerea mea, este de acord cu acest (plan de pace – n.r.). Însă nu sunt sigur că Zelenski este de acord. Echipa lui îl susține, iar el nu l-a citit", a declarat Donald Trump, potrivit Pravda.com.

Documentul, aflat în prezent în revizuire în cadrul unor întâlniri paralele desfășurate la Geneva și Florida, a fost perceput, în forma sa inițială, ca având un avantaj pentru Kremlin. Deși oficiali americani, printre care Steve Witkoff și Jared Kushner, au vizitat capitala Rusiei pentru discuții asupra planului de pace, puține informații au fost făcute publice cu privire la versiunea actualizată.

Din perspectiva autorităților ucrainene, acceptarea planului fără modificări substanțiale ar putea pune în pericol suveranitatea țării. Ministrul de Externe, Dmitro Kuleba, a reafirmat poziția oficială: "Suntem dispuși să discutăm, dar nu vom ceda în privința integrității teritoriale."

Situația dificilă din Ucraina amplifică tensiunile diplomatice. Conform datelor INS din 2025, numărul cetățenilor ucraineni refugiați a crescut cu 15%. În același timp, Eurostat indică o scădere economică de 5%, evidențiind amploarea impactului conflictului asupra societății și economiei.

Andrei Radu, profesor de relații internaționale, avertizează că lipsa de reacție în privința propunerii americane ar putea avea repercusiuni importante asupra poziției Ucrainei: "Ucraina trebuie să cântărească atent acest document. Orice ezitare poate afecta poziția țării la masa negocierilor."

Alți analiști susțin aceeași idee: în contextul intensificării presiunilor externe, adoptarea unei strategii echilibrate este vitală pentru evitarea unor riscuri politice sau diplomatice.

Deși dialogul avansează cu pași mici, diferențele de viziune asupra planului propus de Washington mențin tensiunea la masa discuțiilor. Kievul încearcă să obțină modificări importante, în timp ce Washingtonul și Moscova doresc să grăbească procesul.

Nu este încă limpede dacă declarațiile critice ale lui Trump vor accelera cumva soluționarea conflictului. În acest moment, fiecare decizie poate influența semnificativ viitorul Ucrainei.

