O plimbare pe digul din Puerto Cruz, Tenerife, s-a încheiat tragic pentru turiştii care admirau marea.

Valuri uriaşe au spulberat faleza şi au aruncat în apă zece oameni. O femeie a murit iar alte trei au fost grav rănite. Ceilalţi s-au ales doar cu sperietura.

Într-un incident similar şase aventurieri francezi au scăpat cu viaţă după ce au fost loviţi de valuri într-un orăşel din nord estul Insulei. Autorităţile au îndemnat oamenii să evite cheiurile şi malurile mării din cauza furtunii din largul Atlanticului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Stare de alertă din cauza valurilor puternice

Insulele Canare, arhipelag spaniol din care face parte faimoasa insulă turistică Tenerife, sunt în stare de alertă din cauza riscurilor pe care le aduc vântul puternic şi valurile mari.

Sâmbătă, un elicopter a transportat un bărbat care căzuse în apă pe o plajă din municipalitatea La Guancha (nord), dar acesta a fost declarat mort la sosire din cauza gravităţii stării sale, potrivit serviciilor de urgenţă.

Mai devreme, un bărbat a fost găsit plutind lângă plaja El Cabezo, în sudul insulei. Salvatorii, apoi personalul medical de urgenţă, au încercat să-l resusciteze, dar decesul său a fost constatat la faţa locului.

Insulele Canare, arhipelag spaniol din care face parte Tenerife, situat în largul coastei de nord-vest a Africii, rămân în stare de alertă pentru riscuri în zona de coastă. Autorităţile au îndemnat populaţia să evite cheiurile şi malurile mării şi să urmeze instrucţiunile salvamarilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰