Donald Trump a anunțat că unul dintre cei 2 militari răniţi în atacul de lângă Casa Albă a murit

Președintele Donald Trump a anunțat, în mesajul său de Ziua Recunoștinței către trupele americane, că una dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest împușcați în apropierea Casei Albe a murit, numind atacul comis de un cetățean afgan un act "terorist" și pe autorul acestuia un "monstru sălbatic". Declarațiile au venit pe fondul unor informații contradictorii apărute inițial despre starea celor doi militari.

Ca parte a discursului său de Ziua Recunoștinței adresat trupelor americane, Trump a declarat că tocmai a aflat că specialista Sarah Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, a murit, în timp ce sergentul Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, "luptă pentru viața sa”, potrivit Mediafax, care citează AP.

"Tocmai a murit. Nu mai este printre noi. Ne privește de sus chiar acum. Părinții ei sunt alături de ea", a spus Trump.

Președintele a numit-o pe Sarah Beckstrom o "persoană incredibilă, remarcabilă din toate punctele de vedere".

Trump a folosit anunțul pentru a spune că atacul armat a fost un "atac terorist", criticând administrația Biden pentru că a permis afganilor care au lucrat cu forțele americane în timpul războiului din Afganistan să intre în SUA. Președintele a desfășurat membri ai Gărzii Naționale, parțial, pentru a ajuta la eforturile administrației sale de deportare în masă.

La scurt timp după atacul din apropierea Casei Albe asupra celor doi militari din Garda Națională, guvernatorul Virginiei de Vest de unde aceștia proveneau, anunțase moartea celor doi. Ulterior, informațiile au arătat că militarii împușcați se aflau în stare critică.

