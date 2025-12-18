Într-un discurs festiv susținut pe 17 decembrie, de la Casa Albă, președintele SUA, Donald Trump, s-a lăudat cu realizările sale și l-a învinuit pe Joe Biden, predecesorul său democrat, pentru creșterea accentuată a prețurilor de consum, informează Reuters.

Trump transformă discursul de Crăciun într-un atac direct la adresa lui Biden și Obama - Sursa: Captură video discurs Crăciun

Potrivit Reuters, Trump a vorbit despre "un dezastru moștenit" de la administrația democrată și a pus creșterea prețurilor, acordurile comerciale anterioare și imigrația pe seama fostului președinte Joe Biden. Tonul discursului a fost dominat de nemulțumiri și acuzații, mai degrabă decât de anunțuri concrete de politici publice.

Discurs festiv la Casa Albă, mesaj dur al lui Trump la adresa lui Joe Biden

Deși a susținut că administrația sa a redus trecerile ilegale ale frontierei și a atras investiții de până la 18 trilioane de dolari, Trump a oferit puține soluții directe pentru problema costului vieții, una dintre principalele îngrijorări ale americanilor. Un sondaj recent Reuters şi Ipsos arată că doar 33% dintre adulții din SUA aprobă modul în care Trump gestionează economia.

Printre puținele inițiative anunțate se numără acordarea unui "dividend de războinic" în valoare de 1.776 de dolari pentru aproximativ 1,45 milioane de militari americani și susținerea unei propuneri republicane de a oferi bani direct populației pentru asigurările de sănătate, în locul subvențiilor prin Affordable Care Act.

Politica externă, aproape absentă din discursul lui Trump

Politica externă a fost aproape absentă din discurs. Trump a menționat în treacăt conflictul din Gaza, dar nu a făcut nicio referire la războiul din Ucraina sau la tensiunile în creștere cu Venezuela.

Democrații au reacționat rapid, acuzându-l pe Trump că a oferit mai degrabă distrageri decât soluții. Senatorul Mark Warner a descris discursul drept "o tentativă tristă de a schimba subiectul", iar guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a ironizat mesajul reducându-l la un singur cuvânt: "Eu".

Înainte de a-și începe discursul, Donald Trump a plasat, sub portretele de la Casa Albă ale președinților americani, plăcuțe cu texte jignitoare la adresa unora dintre ei.

Trump atacă foști președinți chiar din Casa Albă

Plăcuțele au fost montate pe Colonnade-ul Casei Albe, într-o zonă transformată anterior de Trump într-un așa-numit "Presidential Walk of Fame", unde sunt expuse portrete ale foștilor președinți americani. Textele conțin calificative și caracterizări politice subiective, formulate într-un limbaj neoficial, diferit de prezentările istorice tradiționale utilizate în spațiile oficiale ale Casei Albe.

Potrivit Associated Press, una dintre plăcuțe îl descrie pe fostul președinte Joe Biden drept "cel mai slab președinte din istoria Americii" și reia afirmații nefondate potrivit cărora acesta ar fi ajuns la putere în urma "celor mai corupte alegeri din istorie". O altă plăcuță îl prezintă pe Barack Obama ca fiind "una dintre cele mai divizive figuri politice din istoria americană", relatează publicaţia The Globe and Mail, potrivit Associated Press.

Un panou introductiv precizează că "Presidential Walk of Fame" a fost "conceput, construit și dedicat de președintele Donald J. Trump ca un omagiu adus foștilor președinți, buni, răi și undeva la mijloc". Reprezentanții Casei Albe au confirmat că mai multe dintre textele de pe plăcuțe au fost redactate personal de Trump.

