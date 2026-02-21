Dintotdeauna am fost învățați să credem că banii sunt cheia succesului și a împlinirii. Totuși, un studiu publicat recent arată că nivelul general al fericirii este influențat mai puțin de venituri și mai mult de sentimentul de control asupra propriei vieți. Cercetările evidențiază faptul că oamenii se simt mai fericiți atunci când au posibilitatea să ia singuri decizii și să își asume direcția în care merg. Fericirea nu depinde neapărat de rezultatul final, ci mai degrabă de procesul alegerii.

Deși banii pot aduce confort, cercetările arată tot mai clar că nu reprezintă cel mai puternic predictor al stării de bine.

"Decid în general ieșirile cu prietenii și eu le organizez și asta mă face să mă simt bine, că pot să organizez lucruri și că pot să fac oamenii fericiți prin deciziile pe care le iau. […] Încep să își piardă valoarea și începem să ne gândim că putem să ne obținem fericirea și prin alte moduri că banii trec" explica o tânără.

"Eu am iubit Iașiul înainte de a-l cunoaște, am auzit lucruri frumoase despre el, am făcut aici facultatea și parcă aici m-am născut, deci a fost una din cele mai bune decizii din viața mea. [...] Când ești foarte tânăr ai impresia că dacă ai bani faci totul, și într-adevăr baza asta financiară ajută foarte mult, dar după, când deja prinzi cheag, îți dai seama că fără a fi în fiecare zi bucuros optimist și să ai încredere, banii rămân în planul doi" a relatat Tatiana.

Ce aduce, de fapt, fericirea

"Echilibrul ni-l dă, în primul rând, partea de stabilitate emoțională, și atunci este ceea ce nu se poate cumpăra cu bani. [...] Banii într-adevăr, ne asigură confortul, ne dau o siguranță, dar în același timp sunt indivizi care ajung în burnout și chiar în stres major și o anxietate mare datorită tocmai a unor venituri foarte mari" a explicat un psiholog.

Sporirea autonomiei nu presupune schimbări drastice de viață, ci se face mai exact cu pași mici.

