Donald Trump anunţă că SUA vor lansa atacuri terestre împotriva cartelurilor

Donald Trump a anunţat joi că, după atacurile împotriva navelor maritime din Caraibe şi Pacific, Statele Unite vor lansa atacuri "terestre" împotriva cartelurilor.

de Redactia Observator

la 09.01.2026 , 06:52
Donald Trump anunţă că SUA vor lansa atacuri terestre împotriva cartelurilor Donald Trump anunţă că SUA vor lansa atacuri terestre împotriva cartelurilor - Profimedia

"Vom începe atacurile terestre împotriva cartelurilor. Cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi şi să priveşti ce s-a întâmplat în această ţară", a declarat preşedintele american într-un interviu acordat canalului Fox News, conform Bloomberg.

Donald Trump a îndemnat duminică Mexicul să "se adune", după luni de presiuni asupra vecinului său din sud în ceea ce priveşte combaterea traficului de droguri şi balanţa comercială.

Preşedintele american a afirmat că a îndemnat-o pe Claudia Sheinbaum, preşedinta mexicană, să permită Washingtonului să trimită forţe americane pentru a lupta împotriva cartelurilor de droguri care operează în Mexic, o propunere pe care ea o respinsese deja în trecut, a spus el.

Sâmbătă, forţele americane l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi pe soţia sa, acuzaţi de "narcoterorism" şi de importul a "tone de cocaină" de justiţia americană.

"Continentul american aparţine popoarelor fiecărei ţări care îl alcătuiesc", a reacţionat Claudia Sheinbaum, după răpirea omologului său venezuelean.

Începând din această vară, Statele Unite au desfăşurat un important dispozitiv militar în Caraibe şi au bombardat ambarcaţiuni provenite din Venezuela în numele luptei împotriva traficului de droguri, operaţiuni a căror legalitate a fost pusă la îndoială de experţi, ONG-uri şi responsabili ai Naţiunilor Unite.

Până în prezent, administraţia americană nu a prezentat dovezi care să demonstreze că aceste ambarcaţiuni transportă efectiv droguri.

La sfârşitul lunii decembrie, preşedintele american a afirmat că Statele Unite au distrus o zonă de acostare utilizată de ambarcaţiuni acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela.

