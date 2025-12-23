Antena Meniu Search
Donald Trump anunţă lansarea unei noi clase de nave de război care îi poartă numele

Președintele american Donald Trump a anunțat luni lansarea unei noi clase de nave de război care îi va purta numele, într-un gest extrem de neobișnuit pentru un lider în exercițiu.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 07:12
Declarația a fost făcută de la reședința sa privată de la Mar-a-Lago, Florida, în cadrul unei conferințe de presă, conform BBC.

Donald Trump a spus că două nave de război din clasa "Trump Class USS Defiant" vor fi construite inițial, urmând ca proiectul să fie extins ulterior la 20–25 de nave noi.

Președintele a subliniat că aceste nave vor fi "cele mai bune din lume", mai mari, mai rapide și de 100 de ori mai puternice decât cele mai mari nave de război construite anterior în Statele Unite.

Această decizie marchează un moment inedit, deoarece în mod tradițional numele președinților americani nu sunt atribuite navelor în timpul mandatului lor.

