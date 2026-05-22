A fost semnat acordul pe legea salarizării. Cotroceni: Niciun angajat nu va pierde bani

PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord politic pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare în sectorul public, proiect considerat esențial pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Documentul prevede că niciun bugetar nu va pierde bani după aplicarea noii legi.

Acordul a fost încheiat în urma unui proces de mediere coordonat de Administrația Prezidențială și stabilește principalele condiții pentru aplicarea viitoarei legislații salariale. Potrivit angajamentului, pachetul va fi adoptat până la final de sesiune parlamentară.

Potrivit documentului, noua lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), termenul-limită pentru îndeplinirea acestuia fiind 1 iulie 2026.

Semnatarii acordului susțin că niciun angajat din sectorul public nu va avea venituri mai mici după intrarea în vigoare a noii legi. În același timp, cheltuielile totale cu salariile bugetarilor din anul 2027 nu vor putea depăși cu mai mult de 8 miliarde de lei nivelul cheltuielilor din 2026.

Articolul continuă după reclamă

Noua lege a salarizării, în vigoare din 2027

Documentul mai prevede că aplicarea noii legi nu trebuie să afecteze obiectivele fiscale asumate de România pe termen scurt, mediu și lung.

Noua lege a salarizării ar urma să intre integral în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicare etapizată, iar ulterior nu va mai putea fi modificată prin măsuri speciale.

Acordul a fost semnat de Sorin Grindeanu, președintele PSD, Ilie Bolojan, președintele PNL, Dominic Fritz, președintele USR, și Kelemen Hunor, liderul UDMR.

Conform înțelegerii, Ministerul Muncii va publica proiectul de lege și va organiza consultări cu toate categoriile vizate de noile prevederi.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰