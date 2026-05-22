Nuclearelectrica a reacţionat după declaraţiile premierului interimar Ilie Bolojan privind posibile probleme de fezabilitate ale proiectului reactoarelor modulare mici de la Doiceşti şi susţine că investiţia respectă toate etapele specifice unui proiect nuclear, în timp ce finanţarea şi datoriile companiei de proiect ar fi gestionate în condiţii normale.

Nuclearelectrica răspunde criticilor lui Bolojan privind reactoarele de la Doicești. Ce spune despre finanţare

Compania de stat afirmă, într-un comunicat, că proiectul SMR Doiceşti a fost dezvoltat "integral în baza hotărârilor acţionarilor" şi că studiile preliminare realizate până acum au confirmat că amplasamentul este adecvat pentru dezvoltarea reactoarelor.

"Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doiceşti este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR", precizează Nuclearelectrica.

Reacţia vine după ce Ilie Bolojan a declarat că proiectul are "probleme serioase de fezabilitate", în condiţiile în care au fost alocaţi peste 240 de milioane de dolari, iar investiţia ar necesita în continuare miliarde de euro.

Ce spune compania despre datoriile RoPower și finanțarea proiectului

În comunicat, Nuclearelectrica răspunde inclusiv criticilor legate de finanţarea proiectului şi de situaţia companiei RoPower Nuclear. Potrivit companiei, RoPower Nuclear are în prezent datorii exclusiv către Nuclearelectrica, însă există mecanisme pentru recuperarea sumelor investite.

"În prezent, datoria RoPower Nuclear este integral faţă de Nuclearelectrica, însă Nuclearelectrica are asigurate metode de recuperare a datoriei prin valorificarea producţiei de energie electrică, livrabile şi drept de proprietate intelectuală", susţine compania.

Nuclearelectrica arată că acţionarii au aprobat încă din 2024 majorarea plafonului împrumutului acordat către RoPower Nuclear până la 243 de milioane de dolari, însă aceşti bani ar urma să fie utilizaţi doar dacă proiectul nu reuşeşte să atragă alte surse de finanţare.

Compania mai precizează că proiectul are în vedere atragerea de investitori noi, credite de la agenţii de export şi granturi.

Grindeanu: Bolojan pune în pericol relația cu SUA

Liderul PSD Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că pune în pericol un proiect strategic şi relaţia cu Statele Unite: "Mie mi se pare că în acest moment domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic, încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii", a declarat Grindeanu.

Dogioiu: Nu s-a pus problema opririi proiectului

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că nu s-a pus problema opririi proiectului, însă partea americană a fost informată despre problemele identificate în analiza de fezabilitate, inclusiv cele legate de costuri, solvabilitatea companiei americane NuScale şi amplasamentul de la Doiceşti.

Comunicatul integral al Nuclearelectrica

Având în vedere multiplele solicitări de presă privind proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) Doicești, Nuclearelectrica face următoarele precizări în legătură cu dezvoltarea proiectului:

În Romania, Proiectul SMR Doicești a fost dezvoltat integral în baza hotărârilor acționarilor săi și cu respectarea acestor hotărâri (informație publica prin statutul de companie listata), fiind un proiect nuclear care se înscrie în noile evoluții tehnologice nucleare la nivel international și european, în baza singurei tehnologii certificate și riguros analizate de experții romani anterior selecționării.

Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doicești este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR, ceea ce reprezintă un aspect critic în continuarea implementării proiectului în conformitate cu strategia aprobată de acționari, cu atât mai mult cu cât acționarii SNN au aprobat în februarie 2026 Decizia Finala de Investiție.

Cu referire la studiile preliminare (care au demonstrat fără echivoc că amplasamentul Doicești este adecvat pentru dezvoltarea proiectului SMR), reamintim că studiile privind selectarea amplasamentului Doicești au fost realizate de companii internaționale renumite și au luat în considerare reglementările internaționale în domeniu, și anume „IAEA - SSR 1, Evaluarea amplasamentului pentru instalații nucleare, SSG-35, Studiul amplasamentului și selectarea amplasamentului pentru instalații nucleare, NS-G-3.6 Aspecte geotehnice ale evaluării amplasamentului și fundații pentru centrale nucleare”, toate fiind elaborate și recomandate de AIEA.

Următorul pas este cel al analizelor detaliate care va conduce la autorizarea amplasamentului, în conformitate cu etapele de lucru. În 2023 și 2024, au fost parcurse etapele inițiale de analize tehnice FEED 1 și FEED 2, obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfășurat misiuni independente ale AIEA asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse și au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Obiectivele FEED 2, practic datele care au determinat decizia de obținere de FID, au fost finalizate conform graficului și la un buget redus față de cel estimat, optimizarea costurilor fiind un obiectiv constant al companiei de proiect și al Nuclearelectrica.

În baza hotărârilor acționarilor Nuclearelectrica (statul roman deține 82,49% din acțiuni), cu referire strictă la hotărârea acționarilor din 12.02.2026, prin care s-a aprobat adoptarea Deciziei Finale de Investiție (FID) în Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) Doicești, Nuclearelectrica are obligații corporative de aducere la îndeplinire a acestor hotărâri. Decizia de investiție (FID) a fost aprobată având la bază o serie de condiții suplimentare menite să stabilească un cadru de sprijin și de cooperare solid, la nivel de parteneriate și autorități, în scopul dezvoltării și implementării optime a proiectului.

Echipele de specialiști ale RoPower și SNN lucrează în prezent la adresarea acestor condiții, o parte din aceste condiții fiind în sarcina companiilor, iar o alta parte în sarcina autorităților guvernamentale. Suplimentar aspectelor de securitate nucleară, care reprezintă prioritatea absolută în orice proiect nuclear, principala agenda de lucru, începută deja din luna martie 2026, a echipelor de implementare are în vedere asigurarea finanțării, optimizarea continuă a costurilor, obținerea de drepturi, licențe, discount-uri, obiectivul final fiind că prețul pe MWh produs să fie unul comercial, accesibil. Practic, modelul optim de configurație tehnică care să determine cele mai avantajoase condiții pentru Romania.

Proiectul SMR este conform planificării ca buget și etape, considerat robust din punct de vedere al securității nucleare, respectat în plan international, cu interes din partea comunității investitorilor (investitori în camera de date), dezvoltat în echipe mixte de specialiști Romania -SUA, cu atenție maximă acordată dezvoltării unui proiect reper pentru industria nucleară, implicit eficientizare maximă a costurilor.

Din punct de vedere al finanțării, Nuclearelectrica a contribuit la capitalul social al companiei de proiect RoPower cu suma de 4 milioane EUR, similar partenerului Nova Power &Gas.

Suplimentar, în baza hotărârilor acționarilor SNN, implicit în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN nr. 8/19.07.2024, acționarii SNN (statul roman și alti acționari) au aprobat: „majorarea plafonului împrumutului acordat de SNN (în calitate de creditor/împrumutător), în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, până la concurenta sumei de 243,000,000 USD și, totodată, aprobarea încheierii, de către SNN, în calitate de împrumutător/creditor, a Actului adițional nr. 3 la Contractul Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea că accesarea acestui împrumut se vă face de către Societatea RoPower Nuclear S.A. (împrumutatul) numai în măsură în care nu se vă putea asigura finanțarea Proiectului SMR de la Doicești din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii actionariatului RoPower Nuclear, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) și, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare.”

În prezent, datoria RoPower Nuclear este integral față de Nuclearelectrica, însă Nuclearelectrica are asigurate metode de recuperare a datoriei prin valorificarea producției de energie electrică, livrabile și drept de proprietate intelectuală, măsuri care fac parte din gestionarea riscurilor financiare, aspecte perfect normale unui astfel de proiect.

Pentru finanțarea Proiectului SMR Doicești, compania de proiect Ropower Nuclear S.A. are în vedere, pe lângă contribuțiile financiare ale acționarilor săi de până la acest moment și atragerea de alte surse de finanțare, astfel cum sunt prevăzute în modelul financiar dezvoltat, printre care: atragerea de noi investitori (interes deja exprimat), accesarea de credite de la Agenții de export, accesarea de granturi și alte surse, astfel cum vor fi identificate/disponibile.

În concluzie, dezvoltarea etapizată a Proiectului SMR Doicești, de asemenea aprobată de acționarii SNN prin strategia de dezvoltare a proiectului, este 100% conformă etapelor specifice dezvoltării unui proiect nuclear, validată independent prin evaluări AIEA, conformă cu toate normele și standardele industriei nucleare.

Orice evoluție în dezvoltarea Proiectului SMR Doicești va fi comunicată de Nuclearelectrica cu respectarea prevederilor aplicabile unei companii listate la Bursa de Valori București.

Nuclearelectrica are în vedere, de mulți ani, dezvoltarea programului nuclear românesc, la un nivel fară precedent, atât prin implementarea de reactoare de mare capacitate, cât și prin evoluții tehnologice, absolut necesare pentru asigurarea flexibilității în sistemul energetic pe termen lung raportat la creșterea ponderii resurselor regenerabile. Capacitatea unui operator și a unui stat de a dezvolta capacități SMR este un avantaj absolut în ceea ce privește securitatea energetică și dezvoltarea unui întreg ecosistem economic și energetic.

Raționamentul Nuclearelectrica, implicit strategia de investiții aprobată de acționarii SNN, a avut în vedere valorificarea la maxim a potențialului industriei nucleare romanești și poziționarea acestei industrii cel puțin la nivel regional într-un moment în care la nivel international accentul este pus puternic pe avantajele tehnologiilor SMR. Avantajele dezvoltării și implementării unui astfel de proiect devin evidente la momentul operationalizarii și prin raportare la evoluția europeană a tehnologiilor SMR.

Proiectele energetice strategice sunt și trebuie să fie transpartinice, dezvoltate strict în interesul României, consumatorilor și prin raportare la arealul de avantaje economico-financiare derivate din dezvoltarea acestor proiecte. În egală măsură, proiectele de infrastructură mare au nevoie de predictibilitate, stabilitate și eforturi unite în vederea atingerii obiectivului final.

Proiectul SMR este unul robust, coordonat de o echipă de specialiști, special formată pentru a asigura implementarea proiectului conform celor mai înalte standarde, norme, ghiduri IAEA și bune practici internaționale ale industriei nucleare, fiind inițiat, dezvoltat și implementat pentru a oferi României și programului nuclear romanesc o oportunitate fară precedent în cadrul unui parteneriat de tradiție cu SUA, în industria nucleara, care datează din anii ’80.

