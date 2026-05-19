Ce conţine planul de pace propus de Iran: ridicarea sancţiunilor, dezgheţarea fondurilor, ieşirea SUA din zonă

Cea mai recentă propunere de pace a Teheranului către Statele Unite implică încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, ieșirea forțelor americane din zonele apropiate de Iran și repararea distrugerilor cauzate de războiul dintre SUA și Israel, au relatat marți presa de stat.

În primele comentarii ale Teheranului cu privire la propunere, ministrul adjunct de externe Kazem Gharibabadi a declarat că Teheranul solicită, de asemenea, ridicarea sancțiunilor, eliberarea fondurilor înghețate și încetarea blocadei maritime americane asupra țării, potrivit agenției de știri IRNA, citată de Reuters.

Termenii descriși în rapoartele iraniene par a fi puțin modificați față de oferta anterioară a Iranului, pe care președintele american Donald Trump a respins-o săptămâna trecută ca fiind "gunoi".

Trump spune că a anulat un atac asupra Iranului

Trump a declarat luni că a întrerupt reluarea planificată a atacurilor asupra Iranului după ce Teheranul a trimis o nouă propunere de pace la Washington și că există acum "șanse foarte bune" de a se ajunge la un acord care să limiteze programul nuclear al Iranului.

Reuters nu a putut stabili dacă s-au făcut pregătiri pentru atacuri care ar marca o reluare a războiului început de Trump la sfârșitul lunii februarie. Sub presiunea de a ajunge la un acord care ar redeschide Strâmtoarea Hormuz - o rută cheie pentru aprovizionarea globală cu petrol și alte mărfuri - Trump și-a exprimat anterior speranța că se apropie un acord pentru încheierea conflictului și a amenințat în mod similar cu atacuri dure asupra Iranului dacă Teheranul nu ajunge la un acord.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că liderii Qatarului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite i-au cerut să amâne atacul, deoarece "se va face un acord care va fi foarte acceptabil pentru Statele Unite ale Americii, precum și pentru toate țările din Orientul Mijlociu și nu numai".

Trump: Se pare că există o şansă foarte mare ca ei să poată găsi o soluţie

Într-o declarație de luni, el a spus că Statele Unite ar fi mulțumite dacă ar putea ajunge la un acord cu Iranul care să împiedice Teheranul să obțină o armă nucleară.

"Se pare că există o șansă foarte mare ca ei să poată găsi o soluție. Dacă putem face asta fără să-i bombardăm la maximum, aș fi foarte fericit", a declarat Trump reporterilor.

O sursă pakistaneză a confirmat că Islamabadul, care a transmis mesaje între părți de când a găzduit singura rundă de negocieri de pace luna trecută, a împărtășit propunerea iraniană cu Washingtonul. Părțile "își schimbă încontinuu obiectivele", a declarat sursa pakistaneză, adăugând: "Nu avem mult timp la dispoziţie".

SUA ar fi pregătite să renunţe la câteva revendicări

Deși niciuna dintre părți nu a dezvăluit public nicio concesie în negocierile care au fost blocate timp de o lună, un oficial iranian de rang înalt a sugerat luni că Washingtonul ar putea să își atenueze unele dintre cerințe.

Sursa a declarat că SUA au fost de acord să elibereze un sfert din fondurile înghețate ale Iranului - în valoare totală de zeci de miliarde de dolari - deținute în bănci străine. Iranul dorește ca toate activele să fie eliberate.

Și sursa a spus că Washingtonul a dat dovadă de mai multă flexibilitate acceptând să permită Iranului să continue o parte din activitatea nucleară pașnică sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

SUA nu a confirmat că a fost de acord cu ceva în cadrul discuțiilor.

Un oficial american, vorbind sub condiția anonimatului, a negat un raport al agenției de știri iraniene Tasnim, conform căruia Washingtonul ar fi fost de acord să renunțe la sancțiunile petroliere impuse Iranului în timp ce negocierile erau în desfășurare.

Iranul, mai rezilient decât au estimat SUA şi Israel

Bombardamentul americano-israelian a ucis mii de oameni în Iran înainte ca acesta să fie suspendat printr-un armistițiu la începutul lunii aprilie. Israelul a ucis alte mii de oameni și a alungat sute de mii de oameni din casele lor din Liban, pe care l-a invadat în urmărirea miliției Hezbollah, susținută de Iran. Atacurile iraniene asupra Israelului și a statelor vecine din Golf au ucis zeci de oameni.

Încetinirea focului cu Iranul a fost în mare parte menținută, deși recent au fost lansate drone din Irak către țările din Golf, inclusiv Arabia Saudită și Kuweit, aparent de către Iran și aliații săi.

Trump și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au declarat că au lansat războiul pentru a reduce sprijinul Iranului pentru milițiile regionale, a demonta programul său nuclear, a distruge capacitățile sale de rachete și a crea condiții pentru ca iranienii să-și răstoarne conducătorii.

Dar războiul nu a privat încă Iranul de stocul său de uraniu îmbogățit, aproape de calitate militară, sau de capacitatea sa de a amenința vecinii cu rachete, drone și miliții împuternicite.

Conducerea clericală a Republicii Islamice, care se confruntase cu o revoltă în masă la începutul anului, a rezistat atacului superputerilor fără niciun semn de opoziție organizată.

