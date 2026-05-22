O femeie va prelua, în premieră, conducerea Canalului Panama. Cine este Ilya Espino de Marotta

Inginera panameză Ilya Espino de Marotta va deveni prima femeie care va conduce Canalul Panama, în peste un secol de funcţionare a acestei căi navigabile interoceanice, informează AFP.

În prezent administrator adjunct al canalului, Ilya Espino de Marotta va prelua funcţia de administrator în luna septembrie, pentru un mandat de şapte ani, înlocuindu-l pe Ricaurte Vasquez.

Numirea sa de către consiliul de administraţie al Autorităţii Canalului Panama (ACP), un organism public autonom, a fost anunţată joi pe X de către preşedintele panamez Jose Raul Mulino.

Până acum, nicio femeie nu a deţinut funcţia de administrator al Canalului Panama.

Absolventă în inginerie marină a Universităţii Texas A&M, Ilya Espino de Marotta va fi cea de a patra persoană cu cetăţenie panameză care va conduce calea navigabilă care leagă oceanele Atlantic şi Pacific, de când a intrat sub controlul ţării din America Centrală.

În timpul carierei sale la Autoritatea Canalului Panama (ACP), Espino de Marotta a supervizat în special extinderea canalului în 2016, un proiect care i-a triplat capacitatea şi a necesitat o investiţie de peste cinci miliarde de dolari.

În prezent, Ilya Espino de Marotta este responsabilă de proiectul de construire a unui nou rezervor, cu un cost de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, conceput pentru a garanta aprovizionarea cu apă şi trecerea navelor în timpul secetei.

De asemenea, noul administrator va avea sarcina de a supraveghea dezvoltarea a două noi porturi pe canal şi construcţia unei conducte de gaze naturale.

Construit de Statele Unite şi inaugurat în 1914, canalul de 80 de kilometri a intrat sub control panamez în 1999. Aproximativ 5% din comerţul maritim global trece prin el.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat anul trecut în repetate rânduri că va prelua controlul, susţinând că acesta se află sub influenţă chineză.

Panama este în prezent implicată într-un litigiu după ce o instanţă locală a anulat contractul în baza căruia o filială a CK Hutchison Group, o companie cu sediul în Hong Kong, opera două porturi la intrările canalului. Compania a depus o plângere la Camera Internaţională de Comerţ (ICC) solicitând daune de aproximativ 2 miliarde de dolari de la Panama.

Aproximativ 14.000 de nave trec anual prin Canalul Panama, care face legătura între oceanele Atlantic şi Pacific. Autoritatea Canalului Panama (APC) estimează că 5% din comerţul mondial trece prin acest canal care este utilizat în special de SUA, China şi Japonia.

