Trump lansează FIFA Pass, ca să grăbească vizele pentru fanii cu bilete la Cupa Mondială

Donald Trump a anunțat, luni, de la Casa Albă, introducerea unui Fifa Pass, un permis special care le va permite microbiștilor ce vor să participe la Cupa Mondială de anul viitor să beneficieze de programări prioritare pentru vizele de călătorie în Statele Unite. Prin acest Fifa Pass, fiecare fan care cumpără un bilet la meciurile de la Cupa Mondială de fotbal din 2026 (11 iunie – 19 iulie), organizată în principal în SUA, va avea oportunitatea de a evita coada și de a obține un interviu prioritar pentru viză.

Politica migraţională deosebit de agresivă a lui Donald Trump de la revenirea sa la preşedinţie ridică semne de întrebare cu privire la primirea pe teritoriul american a milioane de spectatori străini aşteptaţi la următorul mare eveniment fotbalistic, coorganizat de Statele Unite, Mexic şi Canada. Sistemul prezentat luni "va permite deţinătorilor de bilete care au o lungă perioadă de aşteptare (pentru viză) să solicite o programare prioritară", a anunţat Trump, însoţit din nou de preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

"Cu acest "pass FIFA", putem să ne asigurăm că cei care cumpără un bilet, care sunt adevăraţi fani ai fotbalului, vor putea veni să asiste la Cupa Mondială în cele mai bune condiţii, începând cu obţinerea vizei", a afirmat Infantino, estimând că "între cinci şi zece milioane" de spectatori din întreaga lume sunt aşteptaţi la competiţie.

"Biletul dvs. nu este o viză", a avertizat totuşi secretarul de stat american, Marco Rubio. "Nu vă garantează intrarea în Statele Unite", a precizat el. "Vă garantează o programare accelerată. Veţi trece în continuare prin acelaşi proces de verificare. Vom efectua aceleaşi verificări ca pentru oricine altcineva. Singura diferenţă este că le punem în fruntea listei."

Şeful diplomaţiei americane a indicat, de asemenea, că "400 de agenţi consulari suplimentari" au fost detaşaţi în întreaga lume şi că, în anumite ambasade, personalul a fost "dublat".

De la începutul lunii iunie, administraţia Trump interzice intrarea pe teritoriul american a cetăţenilor din douăsprezece ţări, în majoritate din Africa sau Orientul Mijlociu, şi impune restricţii asupra altor şapte ţări. Casa Albă a asigurat la momentul respectiv că echipele participante la Cupa Mondială din 2026 nu vor fi afectate. Din cauza lipsei vizelor, echipa feminină de baschet din Senegal a fost nevoită să renunţe la un stagiu de pregătire în Statele Unite la sfârşitul lunii iunie.

Şaisprezece oraşe gazdă, dintre care unsprezece în Statele Unite, vor găzdui prima Cupă Mondială din istorie cu 48 de echipe. 34 de selecţii şi-au validat deja biletul pentru competiţie.

