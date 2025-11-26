FIFA a publicat marţi componenţa celor patru urne în care vor fi plasate cele 48 de selecţionate calificate la Cupa Mondială de fotbal din 2026, precum şi procedurile tragerii la sorţi care va avea loc pe 5 decembrie la Washington, informează AFP, citată de Agerpres.

- Urnele pentru tragerea la sorţi la CM2026. Dacă se califică, România va sta alături de Curacao sau Haiti - Profimedia

Conform acestor proceduri, primele patru echipe din clasamentul FIFA - Spania, Argentina, Franţa şi Anglia - sunt toate plasate în prima urnă, împreună cu cele trei ţări gazdă, Statele Unite, Mexic şi Canada, şi nu se pot întâlni înainte de semifinale dacă se vor clasa pe primul loc în grupele lor.

România, în ultima urnă valorică dacă se califică

Tragerea la sorţi va începe cu cele 12 echipe din prima urnă, printre care figurează şi Germania, care şi-a păstrat la limită statutul de favorită, toate repartizate în grupele de la A la L. Procedura va continua apoi cu urnele 2, 3 şi 4, în această ordine, a explicat FIFA.

Mai rămân de stabilit ultimele şase echipe calificate la Cupa Mondială de anul viitor, pentru care se vor lupta 18 naţiuni rămase în cursă, printre care şi România, care se vor înfrunta în cadrul unor play-off-uri, ce se vor încheia la finele lunii martie. "Cele două viitoare câştigătoare ale turneului play-off al FIFA şi cele patru câştigătoare ale play-off-urilor europene vor fi plasate automat în urna a patra", a indicat instanţa conducătoare a fotbalului mondial.

Italia, cvadruplă câştigătoare a Cupei Mondiale, aflată pe locul 12 în clasamentul FIFA, dar care a ratat calificarea directă la turneul final de anul viitor şi va participa la play-off, ar putea prin urmare să se regăsească în urna a patra dacă se califică, fiind echipa de evitat. "Deşi tragerea la sorţi stabileşte echipele care se vor înfrunta în faza grupelor, programul actualizat al meciurilor, inclusiv stadioanele şi orele de începere, va fi confirmat sâmbătă, 6 decembrie", a adăugat FIFA.

Naţionala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului C pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit tragerii la sorţi efectuate joia trecută, la Zurich. În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecţionerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare şi finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, pe 31 martie.

Componenţa celor patru urne pentru tragerea la sorţi:

Urna 1: Canada, Mexic, Statele Unite, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania;

Urna 2: Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia;

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Cote d'Ivoire, Uzbekistan, Qatar, Africa de Sud;

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Noua Zeelandă, câştigătoarele turneelor play-off europene A, B, C şi D, câştigătoarele turneului play-off al FIFA 1 şi 2.

