A fost lansat oficial celebrul card de aur al lui Donald Trump. Costă un milion de dolari, este destinat imigranţilor bogaţi şi garantează viză permanentă în America. Există şi o variantă "platinum", care costă cinci milioane de dolari, precum şi o opţiune destinată companiilor, în valoare de două milioane de dolari, prin care acestea pot sponsoriza un angajat străin pentru a lucra în SUA. Administraţia americană estimează că acest program ar putea genera venituri de aproximativ 100 de miliarde de dolari.

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri că programul "cardul de aur", este oficial în vigoare, oferind statut legal și o cale către cetățenia americană pentru persoanele care plătesc 1 milion de dolari și corporațiile care plătesc dublul acestei sume pentru fiecare angajat născut în afara SUA.

Un site web care accepta aplicații a fost lansat în momentul în care Trump a anunțat lansarea programului, înconjurat de lideri de afaceri în Sala Roosevelt a Casei Albe. Acesta este menit să înlocuiască vizele EB-5, pe care Congresul le-a creat în 1990 pentru a genera investiții străine și care erau disponibile persoanelor care cheltuiesc aproximativ 1 milion de dolari pentru o companie care are cel puțin 10 angajați, potrivit AP.

Trump vede noua versiune ca o modalitate prin care SUA pot atrage și reține talente de top, generând în același timp venituri pentru bugetul federal. El promovează programul cardurilor de aur de luni de zile și a sugerat odată că fiecare card ar costa 5 milioane de dolari, deși mai recent a revizuit schema de prețuri la 1 milion de dolari și 2 milioane de dolari.

Președintele a declarat că toate fondurile primite în cadrul programului "vor merge către guvernul SUA" și a prezis că miliarde vor curge într-un cont administrat de Departamentul Trezoreriei "unde putem face lucruri pozitive pentru țară".

Noul program este de fapt o carte verde, oferind practic rezidență legală permanentă cu șansa de a obține cetățenie.

"Practic, este o carte verde, dar mult mai bună", a spus Trump, potrivit Mediafax. "Mult mai puternică, o cale mult mai solidă".

Președintele nu a menționat cerințele privind crearea de locuri de muncă pentru corporațiile care aplică sau plafoanele generale ale programului, care există în cadrul actualului program EB-5. În schimb, a spus că a auzit plângeri de la lideri de afaceri care nu au putut recruta absolvenți remarcabili de la universități americane, deoarece aceștia proveneau din alte țări și nu aveau permisiunea de ședere.

