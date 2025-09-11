Antena Meniu Search
Video Donald Trump, huiduit şi numit "Hitler al timpurilor noastre" într-un restaurant din Washington

Președintele american Donald Trump a fost fost ţinta huiduielilor şi scandărilor pro-palestiniene, în timpul unei rare ieşiri la un restaurant din Washington.

de Redactia Observator

la 11.09.2025 , 09:13

Liderul de la Casa Albă era însoţit de vicepreşedintele JD Vance, de secretarul de stat Marco Rubio şi de secretarul Apărării Pete Hegseth şi tocmai declarase că nu mai există criminalitate în oraş, după ce a impus măsurile de securitate.

Odată intrat în restaurant, însă, Donald Trump s-a trezit cu alţi protestatari, care nu au ezitat să-l declare "un Hitler al timpurilor noastre". Manifestanţii l-au acuzat de faptul că terorizează comunităţile din Washington şi i-au cerut să elibereze oraşul de membrii Gărzii Naţionale şi de forţele federale de ordine, prezente în număr mare pe străzi.

Donald Trump nu s-a lăsat impresionat, mai ales că - înainte să intre în local - le-a declarat reporterilor prezenţi că va anunţa o acţiune similară într-un alt oraş, cel mai probabil Chicago sau Baltimore.

