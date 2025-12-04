Vladimir Putin a declarat, înaintea vizitei sale în India, că americanii au împărțit cele 28 de puncte ale planului de pace propus de Donald Trump în patru pachete, propunând discutarea acestora separat, fără a detalia însă care dintre puncte sunt acceptabile pentru Rusia și care nu. Totodată, președintele rus a amenințat că Rusia va elibera oricum Donbasul și Novorossia (n.r. sudul și estul Ucrainei), fie prin mijloace militare, fie prin alte metode.

Înaintea vizitei sale în India de joi şi vineri, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acordat un interviu postului de televiziune India Today. În fragmentele publicate de presa rusă, el a povestit cum au decurs negocierile de marți seară de la Kremlin cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.

Putin susţine că punctele din planul iniţial de pace al SUA nu s-au schimbat. El a menționat că Washingtonul a împărțit cele 27-28 de puncte ale documentului în patru pachete și a propus discutarea lor separat. Totodată, liderul rus a ameninţat că, în cele din urmă, Rusia va "elibera" oricum Donbasul și așa-numita regiune "Novorossia", "prin mijloace militare sau de altă natură".

Principalele declarații făcute de Vladimir Putin

Întâlnirea cu Witkoff și Kushner a durat cinci ore și a fost foarte utilă.

La negocierile cu Witkoff, a fost nevoie să se parcurgă practic fiecare punct, de aceea discuțiile au durat atât de mult.

Partea americană a împărțit cele 27 de puncte ale planului lui Trump în patru pachete și a propus discutarea lor separat.

Rusia nu a fost de acord cu unele puncte din propunerile de pace ale SUA privind Ucraina, dar este o muncă complicată.

Este prematur să spunem care părți din propunerea SUA sunt acceptabile pentru Rusia, pentru că s-ar putea compromite procesul pe care Trump încearcă să-l organizeze.

Propunerile actuale ale SUA pentru soluționarea conflictului din Ucraina se bazează pe acordurile încheiate în timpul summitului Rusia+SUA de la Anchorage, Alaska.

Trump caută modalități de a ajunge la un consens pentru soluționarea conflictului ucrainean, dar nu este o sarcină ușoară.

Europa ar trebui să se implice în soluționarea conflictului ucrainean, nu să o obstrucționeze.

G7 este în continuare o platformă importantă: Ei lucrează, discută, iau decizii. Le doresc tot binele. Rusia nu urmărește să revină în G7. Ponderea G7 în economia globală scade de la an la an.

Rusia "va elibera" oricum Donbasul și Novorossia, prin mijloace militare sau prin alte mijloace.

