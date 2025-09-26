Preşedintele american Donald Trump a declarat ferm că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată, în contextul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu. Declaraţia vine după ce miniştri israelieni de extremă dreaptă au cerut anexarea teritoriului ca reacţie la recunoaşterea unui stat palestinian de către mai multe ţări, potrivit Agerpres. Trump a anunţat totodată că SUA lucrează la un plan de pace pentru Gaza, care prevede un armistiţiu permanent şi o nouă guvernare, fără Hamas.

Donald Trump, mesaj dur pentru Israel: Nu voi permite să anexeze Cisiordania. E suficient - Getty Images

"Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Nu, nu voi permite. Nu se va întâmpla", a declarat preşedintele american Donald Trump, care nu luase încă o poziţie publică pe această temă, înainte de a repeta: "Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Este suficient. Este timpul să înceteze acum".

Netanyahu promite extinderea coloniilor în Cisiordania

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, cu care Donald Trump a vorbit joi, a afirmat că guvernul său va extinde aşezările evreieşti din Cisiordania ocupată, ca răspuns la recunoaşterea de către ţări occidentale a unui stat palestinian.

Miniştrii israelieni de extremă dreaptă Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich au cerut anexarea Cisiordaniei.

"Suntem destul de aproape de a avea un acord privind Gaza şi poate chiar pacea", a mai spus Donald Trump.

Preşedintele republican a prezentat săptămâna aceasta mai multor lideri arabi şi musulmani, în marja Adunării Generale a ONU la New York, o nouă iniţiativă pentru a pune capăt conflictului din teritoriul palestinian.

Plan pentru un armistiţiu permanent în Gaza

Acest plan ar trebui să răspundă atât preocupărilor israeliene, cât şi ale ţărilor din Orientul Mijlociu.

Principalele puncte prevăd un armistiţiu permanent în Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi în teritoriul palestinian, o retragere israeliană şi un aflux de ajutor umanitar, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică familiarizată cu reuniunea.

Statele Unite propun, de asemenea, o nouă iniţiativă de guvernare pentru Gaza, excluzând Hamas.

Potrivit aceleiaşi surse, liderii arabi şi musulmani au cerut garanţii din partea preşedintelui american împotriva anexării unor părţi din Cisiordania (ocupată de Israel din 1967) sau a oricărei măsuri care ar putea modifica statu-quoul juridic şi istoric al locurilor sfinte de la Ierusalim.

