Președintele Statelor Unite spune că republicanii ar trebui să preia controlul asupra organizării alegerilor și să "naționalizeze procesul electoral". Declarațiile au fost făcute într-un podcast lansat luni, moderat de un fost oficial FBI devenit comentator politic apropiat liderului american.

Trump propune "naţionalizarea" alegerilor: "Există state în care am câştigat, dar în care apare că am pierdut" - Profimedia

Donald Trump a reluat acuzații privind o presupusă fraudă la alegerile din 2020, care nu au fost confirmate de instanțe sau de autoritățile electorale din SUA.

În Statele Unite, alegerile sunt organizate de autoritățile fiecărui stat. Prin "naționalizarea" votului, Trump sugerează ca organizarea alegerilor să fie preluată la nivel federal, de guvernul de la Washington.

Trump a menționat că republicanii ar trebui "să preia organizarea alegerilor în cel puțin 15 locuri". Potrivit Reuters, el a susținut că scrutinul nu este corect organizat. "Republicanii ar trebui să naționalizeze votul", a adăugat liderul SUA.

Articolul continuă după reclamă

Președintele SUA a spus din nou că a câștigat alegerile din 2020 "la scor", susținând că ar fi existat voturi ilegale, însă nu a prezentat dovezi pentru aceste afirmații. El a făcut referire și la o descindere recentă a FBI într-un birou electoral din comitatul Fulton, statul Georgia, sugerând că "vor apărea lucruri interesante".

În realitate, zeci de procese intentate după alegerile din 2020 nu au condus la descoperirea unor fraude electorale pe scară largă. În Georgia, atât un audit oficial, cât și o renumărare a voturilor cerută chiar de echipa lui Trump au confirmat victoria lui Joe Biden.

În ultimele luni, Trump și-a intensificat atacurile la adresa rezultatelor alegerilor din 2020. În ianuarie, el a afirmat că mai multe persoane vor fi cercetate penal pentru modul în care au fost organizate alegerile. În paralel, Departamentul Justiției a intentat procese împotriva a aproximativ douăzeci de state, solicitând acces la listele de alegători.

Trump a promis, în 2025, că va semna un ordin pentru a schimba regulile alegerilor, susținând că astfel va aduce "corectitudine" scrutinului din 2026. Până în prezent, un astfel de ordin nu a fost semnat, iar administrația de la Washington nu a explicat cum ar putea fi pusă în aplicare o asemenea măsură fără a încălca Constituția.

Un alt ordin executiv, semnat anul trecut și care viza modificarea regulilor de înregistrare a alegătorilor și a votului prin corespondență, a fost blocat în mare parte de instanțele federale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰