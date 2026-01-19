Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Premierul Japoniei anunţă dizolvarea Parlamentului şi organizarea de alegeri anticipate

Sanae Takaichi, premierul Japoniei, a anunțat că parlamentul va fi dizolvat în decursul săptămânii și va convoca alegeri anticipate pentru a obține sprijinul popular pentru creșterea cheltuielilor și noua strategie de apărare.

de Redactia Observator

la 19.01.2026 , 11:45
Premierul Japoniei anunţă dizolvarea Parlamentului şi organizarea de alegeri anticipate Premierul Japoniei anunţă dizolvarea Parlamentului şi organizarea de alegeri anticipate - Hepta

Șefa executivului de la Tokyo a anunțat că parlamentul va fi dizolvat vineri și că în cadrul alegerilor anticipate vor fi disputate toate cele 465 de locuri din Camera Inferioară, conform The Independent.

Scrutinul reprezintă o oportunitate pentru Takaichi de a consolida controlul asupra Partidului Liberal Democrat și de a întări majoritatea fragilă a coaliției sale.

Acesta va fi primul test electoral al lui Takaichi de la preluarea funcției în luna octombrie a anului trecut, având astfel ocazia de a capitaliza electoral susținerea publică obținută prin politicile conservatoare și atitudinea fermă față de China.

Articolul continuă după reclamă

Alegerile vor testa, de asemenea, sprijinul public pentru majorarea cheltuielilor și pentru planul de întărire a apărării, în contextul tensiunilor regionale cu China.

Decizia premierului intervine într-un context în care creșterea costului vieții este principala preocupare a alegătorilor. Potrivit unui sondaj realizat de NHK, 45% dintre respondenți au indicat prețurile drept cea mai mare problemă, urmate de diplomație și securitate națională, cu 16%.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

premier japonia sanae takaichi alegeri anticipate parlament alegeri
Înapoi la Homepage
Decizia luată de Gică Popescu în privinţa afacerii uriaşe, de 70 de milioane de euro!
Decizia luată de Gică Popescu în privinţa afacerii uriaşe, de 70 de milioane de euro!
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv
Presa din Spania: Un român se afla în trenul morții. „Era într-un apel video cu familia în momentul accidentului”
Presa din Spania: Un român se afla în trenul morții. „Era într-un apel video cu familia în momentul accidentului”
Ce a apărut la locul accidentului din 2 Mai, unde Sebi și Roberta au fost uciși de Vlad Pascu. Ce vrea să facă tatăl uneia dintre victime
Ce a apărut la locul accidentului din 2 Mai, unde Sebi și Roberta au fost uciși de Vlad Pascu. Ce vrea să facă tatăl uneia dintre victime
Comentarii


Întrebarea zilei
Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate?
Observator » Ştiri externe » Premierul Japoniei anunţă dizolvarea Parlamentului şi organizarea de alegeri anticipate