Premierul Japoniei anunţă dizolvarea Parlamentului şi organizarea de alegeri anticipate
Sanae Takaichi, premierul Japoniei, a anunțat că parlamentul va fi dizolvat în decursul săptămânii și va convoca alegeri anticipate pentru a obține sprijinul popular pentru creșterea cheltuielilor și noua strategie de apărare.
Șefa executivului de la Tokyo a anunțat că parlamentul va fi dizolvat vineri și că în cadrul alegerilor anticipate vor fi disputate toate cele 465 de locuri din Camera Inferioară, conform The Independent.
Scrutinul reprezintă o oportunitate pentru Takaichi de a consolida controlul asupra Partidului Liberal Democrat și de a întări majoritatea fragilă a coaliției sale.
Acesta va fi primul test electoral al lui Takaichi de la preluarea funcției în luna octombrie a anului trecut, având astfel ocazia de a capitaliza electoral susținerea publică obținută prin politicile conservatoare și atitudinea fermă față de China.
Alegerile vor testa, de asemenea, sprijinul public pentru majorarea cheltuielilor și pentru planul de întărire a apărării, în contextul tensiunilor regionale cu China.
Decizia premierului intervine într-un context în care creșterea costului vieții este principala preocupare a alegătorilor. Potrivit unui sondaj realizat de NHK, 45% dintre respondenți au indicat prețurile drept cea mai mare problemă, urmate de diplomație și securitate națională, cu 16%.
