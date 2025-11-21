Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Donald Trump revine asupra acuzaţiilor de trădare şi ideii de "pedeapsă cu moartea"

Trump își nuanțează comentariile despre "pedeapsa cu moartea" după ce a acuzat șase democrați de sedițiune, spunând că nu a emis amenințări directe.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 21:00
Donald Trump revine asupra acuzaţiilor de trădare şi ideii de "pedeapsă cu moartea" Donald Trump revine asupra acuzaţiilor de trădare şi ideii de "pedeapsă cu moartea" - Hepta

Președintele american Donald Trump a încercat vineri să își tempereze propriile remarci, după ce declarase că șase membri democrați ai Congresului s-au angajat în "comportament sedițios, pedepsibil cu moartea", scrie Newsweek.

Comentariile, publicate joi pe Truth Social, îi vizau pe democrații care le-au reamintit militarilor americani că nu sunt obligați să execute ordine ilegale, lucru ce l-a determinat pe Trump să-i acuze de trădare.

Într-un interviu acordat vineri postului Fox News Radio, Trump a insistat că nu a cerut execuții, susținând în schimb că legislatorii vizați sunt "în mari probleme".

Articolul continuă după reclamă

El a adăugat că "pe vremuri" astfel de declarații erau pedepsite cu moartea, afirmând că "în zilele noastre lucrurile sunt mult mai blânde".

Trump a repetat că nu amenință pe nimeni, dar a subliniat gravitatea cu care consideră că ar trebui tratate declarațiile democraților.

Parlamentarii menționați de Trump în mesajul său de pe Truth Social sunt senatoarea Elissa Slotkin (Michigan), senatorul Mark Kelly (Arizona), reprezentanții Chris Deluzio și Chrissy Houlahan (Pennsylvania), reprezentanta Maggie Goodlander (New Hampshire) și reprezentantul Jason Crow (Colorado).

Toți cei șase au apărut într-un videoclip în care explicau că militarii americani trebuie să respingă ordinele ilegale, un principiu standard în conduita militară.

Comentariile lui Trump au provocat critici din partea experților juridici și a adversarilor politici, care au avertizat că evocarea „pedepsei cu moartea” în legătură cu rivali politici creează un precedent periculos.

Episodul subliniază escaladarea retoricii președintelui, care continuă să prezinte dezacordurile politice drept amenințări existențiale la adresa națiunii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

donald trump presedinte statele unite pedeapsa cu moartea
Înapoi la Homepage
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
&#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România?
Observator » Ştiri externe » Donald Trump revine asupra acuzaţiilor de trădare şi ideii de "pedeapsă cu moartea"