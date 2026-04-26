Preşedintele american Donald Trump, care a evocat asasinatul lui Abraham Lincoln- cu care nu ezită să se compare -, a apreciat că atacatorul care a pătruns la gala la care asista la Washington l-ar fi putut viza pentru că este nemulţumit de politica sa, relatează AFP.

"Vă întreb respectuos, de ce credeţi că continuă să vi se întâmple acest lucru?", l-a întrebat o jurnalistă pe Donald Trump după focurile de armă trase la Dineul Corespondenţilor de la Casa Albă, la care asistat sâmbătă, la Hotelul Hilton, la Washington.

Donald Trump avea un răspuns pregătit cu privire la locul său în panteonul preşedinţilor americani.

"Ei, bine, ştiţi, am studiat asasinatele", a declarat septuagenarul.

"Şi trebuie să vă spun că persoanele cele mai marcante, cele care fac cel mai mult, uitaţi-vă la Abraham Lincoln (...), cele care au cel mai mare impact, sunt cele vizate", a adăugat el.

Abraham Lincoln, cel de-al 16-lea preşedinte al Statelor Unite, a fost ucis în 1865 în loja sa, la teatru, la Washington, de către un actor, un susţinător aprig al ”sudiştilor”, care tocmai fuseseră înfrânţi de forţele Guvernului federal.

"Detest să spun că sunt onorat, dar am realizat multe lucruri. Noi am schimbat această ţară şi sunt mulţi oameni care nu sunt mulţumiţi de sta. Deci, cred că ăsta e răspunsul", a subliniat Donald Trump, care a supravieţuit unei tentative de asasinat la un miting de campanie în 2024, în Statele Unite.

"Eu duc o viaţă destul de nomală, având în vedere faptul, ştiţi, că asta e o viaţă periculoasă", a declarat el.

Donald Trump a adoptat un ton mai calm faţă de presă, după ce a catalogat-o "inamicul poporului", declarând că a existat "enorm de multă iubire şi solidaritate" după atac.

Preşedintele american a declarat că se pregătea să susţină "cel mai nepotrivit discurs pronunţat vreodată", dar că va fi de-acum "foarte plictisitor" atunci când va fi reprogramat dineul.

Donald Trump a declarat că locul Dineului Corespondenţilor de la Casa Albă, Hotelul Hilton de la Washington, nu este "deosebit de securizat" şi arată, în opinia sa, necesitatea construirii noii săli de bal.

