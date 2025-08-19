Antena Meniu Search
Donald Trump și Ursula von der Leyen au discutat despre soarta copiilor afectați de război

Preşedintele Statelor Unite ale Americii și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat luni intergi despre copiii dispăruți în urma conflictelor armate, în cadrul unei întâlniri la Washington cu lideri europeni și NATO pentru a dezbate războiul Rusiei în Ucraina.

de Redactia Observator

la 19.08.2025 , 12:32
Soția lui Trump, Melania, a atras atenția asupra situației copiilor din Ucraina și Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, pe care Trump i-a înmânat-o personal la un summit din Alaska, au declarat doi oficiali de la Casa Albă. "Am discutat despre problema la nivel mondial a copiilor dispăruți. Este un subiect important și pentru soția mea, Melania", a scris Doland Trump pe rețelele sociale.

Ucraina consideră drept crimă de război răpirea copiilor

Ucraina consideră că răpirea a zeci de mii de copii duși în Rusia sau în teritoriile ocupate de ruși, fără consimțământul familiilor, reprezintă o crimă de război și se încadrează în definiția genocidului conform tratatelor ONU. Moscova susține că protejează copiii vulnerabili din zonele de conflict. "Costul uman al acestui război trebuie să înceteze. Fiecare copil ucrainean răpit de Rusia trebuie să fie returnat familiei sale", a scris Ursula von der Leyen pe o reţea socială.

Imaginile cu copii afectați de război din Ucraina, dar și din alte conflicte precum cel din Gaza sau Siria, au provocat îngrijorare la nivel internațional.

