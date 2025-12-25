Ucraina a lansat rachete britanice Storm Shadow și drone cu rază lungă de acțiune produse intern pentru a lovi mai multe instalații petroliere și gaziere rusești, au declarat joi oficiali militari și de securitate ucraineni.

Ucraina a lansat un atac masiv cu rachete Storm Shadow asupra instalaţiilor energetice ruseşti - Profimedia

Ucraina a folosit anterior rachetele fabricate în Marea Britanie pentru a ataca ținte industriale rusești despre care spune că ajută războiul Moscovei.

Statul Major General ucrainean a declarat că forțele aeriene au folosit rachete de croazieră Storm Shadow pentru a ataca rafinăria de petrol Novoshahtinsk din regiunea Rostov din Rusia, relatează Reuters.

"Au fost înregistrate mai multe explozii. Ținta a fost lovită", a declarat Statul Major General în aplicația Telegram joi.

Conform sursei citate, rafinăria era unul dintre cei mai mari furnizori de produse petroliere din sudul Rusiei și furniza motorină și combustibil pentru avioane trupelor ruse care luptau în Ucraina.

Serviciul de securitate SBU al Ucrainei a declarat că dronele cu rază lungă de acțiune fabricate local au lovit rezervoare de produse petroliere din portul rusesc Temryuk din regiunea Krasnodar și o uzină de procesare a gazelor din Orenburg, în sud-vestul Rusiei.

Uzina de procesare a gazelor din Orenburg, cea mai mare instalație de acest fel din lume, este situată la aproximativ 1.400 km (aproximativ 870 de mile) de granița cu Ucraina.

În regiunea Krasnodar, autoritățile regionale ruse au declarat că două rezervoare de produse petroliere au luat foc în portul sudic Temryuk după atacul cu drone.

Flăcările au acoperit o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, au declarat autoritățile de la sediul operațional din Krasnodar în aplicația Telegram.

Pe măsură ce războiul Rusiei în Ucraina se apropie de patru ani, iar eforturile diplomatice de a-i pune capăt nu au reușit până acum să producă niciun rezultat tangibil, atât Kievul, cât și Moscova și-au intensificat atacurile cu drone și rachete asupra instalațiilor energetice.

Kievul și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol și a altor infrastructuri energetice din Rusia din august, în încercarea de a reduce veniturile din petrol ale Moscovei, o sursă cheie de finanțare pentru efortul său de război.

Statul Major General ucrainean a declarat, de asemenea, că trupele ucrainene au lovit un aerodrom militar în orașul rus Maikop din republica Adighea, în regiunea Caucazului de Nord.

