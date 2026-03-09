Anunțul puterilor G7 pentru a calma piaţa globală a petrolului

Statele din G7 vor discuta luni, într-o reuniune de urgență a miniștrilor de finanțe, opțiunea de a elibera coordonat petrol din rezervele strategice pentru a limita scumpirea accelerată a țițeiului după conflictul din Golf, potrivit Financial Times .

Miniștrii, alături de Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), vor participa la o conferință telefonică la ora 8:30, ora New York-ului, pentru a analiza impactul războiului din Iran, potrivit unor surse apropiate discuțiilor, inclusiv un oficial G7.

Cel puțin trei state din G7, inclusiv Statele Unite, și-au exprimat deja sprijinul pentru această idee.

IEA ar putea elibera până la 400 de milioane de barili de petrol

Cele 32 de state membre ale IEA dețin rezerve strategice de petrol în cadrul unui sistem colectiv de urgență conceput pentru situații de criză pe piața petrolului. Un oficial american a sugerat că o eliberare comună de 300-400 de milioane de barili, adică 25-30% din cele 1,2 miliarde de barili din rezerve, ar putea fi o soluție adecvată.

Țările mari importatoare de petrol, expuse șocului de preț

Creșterea prețurilor petrolului din ultima săptămână a generat repercusiuni la nivel global, existând temeri privind o nouă creștere a inflației care ar putea afecta pe termen lung creșterea economică mondială.

Țări precum China, India, Coreea de Sud, Japonia, Germania, Italia și Spania sunt printre cei mai mari importatori de țiței și sunt deosebit de vulnerabile la șocurile de preț. În tranzacțiile din Asia de luni, petrolul Brent, referința internațională, a urcat cu 24% până la 116,71 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate (WTI), indicatorul american, a crescut cu 28% până la 116,45 dolari.

Rezervele strategice de petrol au fost create odată cu înființarea IEA în 1974, după embargoul petrolier arab, care a dus la o creștere bruscă a prețurilor și la penurii severe de combustibil în lumea occidentală. Aceste rezerve permit marilor economii consumatoare de petrol să reacționeze în cazul unor șocuri majore pe piața energiei.

De la înființarea organizației, statele membre IEA au realizat cinci eliberări colective de rezerve, cele mai recente fiind în 2022, pentru a contracara creșterea prețurilor după invazia Rusiei în Ucraina.

Donald Trump, sub presiune din cauza scumpirii combustibililor

Discuțiile vin într-un moment în care președintele american Donald Trump se confruntă cu presiuni pentru a opri creșterea abruptă a prețurilor la petrol de la începutul războiului. Prețul mediu al benzinei în SUA a ajuns duminică la 3,45 dolari pe galon, față de 2,98 dolari cu o săptămână înainte, iar analiștii avertizează că ar putea continua să crească dacă trendul nu este inversat.

Decizia de a lua în calcul utilizarea rezervelor strategice reprezintă o schimbare de poziție pentru administrația Trump, care declara săptămâna trecută că eliberarea stocurilor nu va fi necesară pentru stabilizarea pieței. Totuși, analiștii din domeniul energiei spun că majorarea record a prețurilor din ultimele zile a lăsat puține alternative factorilor de decizie.

Într-un interviu acordat Financial Times, ministrul energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a avertizat că războiul ar putea "prăbuși economiile lumii" și a estimat că exportatorii de energie din Golf ar putea opri producția în câteva zile.

Într-o analiză publicată duminică, Rapidan Energy Group a avertizat că statele membre ale IEA vor fi "supuse unei presiuni intense" pentru a elibera rezervele strategice.

Deși nu este membru deplin al IEA, China deține la rândul său rezerve uriașe de petrol, acumulate în ultimele 12 luni. Analiștii estimează că Beijingul are între 1,1 și 1,4 miliarde de barili, suficiente pentru a acoperi aproximativ 140 de zile de importuri de petrol.

Luca Bădilă Like

