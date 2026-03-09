Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Împușcături la casa cântăreței Rihanna din Beverly Hills. O femeie a fost arestată

O persoană a fost arestată după ce a tras în mod repetat o armă de foc spre casa Rihannei din Beverly Hills, California. Departamentul de Poliție din Los Angeles a confirmat că incidentul a avut loc duminică, 8 martie, la ora 13:20, ora locală, potrivit CNN.

de Alexandru Badea

la 09.03.2026 , 09:36
Împușcături la casa cântăreței Rihanna din Beverly Hills. O femeie a fost arestată Rihanna și casa ei împânzită de polițiști - Profimedia

Reprezentanții poliției au declarat că s-au tras între 5 și 7 focuri de armă, că acele focuri au lovit poarta casei, dar nu și casa în sine, și că nu au existat răniți, deși existau persoane în casă.

O femeie de 30 de ani, reținută

Poliția a declarat că o femeie de aproximativ 30 de ani a fost reținută.

Articolul continuă după reclamă

Artista și antreprenoarea de succes a născut al treilea copil chiar în septembrie anul trecut, după ce a dezvăluit sarcina la Gala Met din mai anul trecut.

În urmă cu un an, Rihanna a declarat că „a descifrat codul” pentru cel de-al nouălea album al său. Informațiile din presă spun că a fost recent în studio. Ultimul album al ei a fost „Anti”, lansat în 2016.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 16 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

rihanna impuscaturi
Înapoi la Homepage
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Primul proiect feroviar chinez din UE devine realitate. Linia Budapesta–Belgrad arată cât de tensionată a devenit relația Europa–China
Primul proiect feroviar chinez din UE devine realitate. Linia Budapesta–Belgrad arată cât de tensionată a devenit relația Europa–China
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi cadouri de 8 Martie?
Observator » Ştiri externe » Împușcături la casa cântăreței Rihanna din Beverly Hills. O femeie a fost arestată