Împușcături la casa cântăreței Rihanna din Beverly Hills. O femeie a fost arestată

O persoană a fost arestată după ce a tras în mod repetat o armă de foc spre casa Rihannei din Beverly Hills, California. Departamentul de Poliție din Los Angeles a confirmat că incidentul a avut loc duminică, 8 martie, la ora 13:20, ora locală, potrivit CNN.

Reprezentanții poliției au declarat că s-au tras între 5 și 7 focuri de armă, că acele focuri au lovit poarta casei, dar nu și casa în sine, și că nu au existat răniți, deși existau persoane în casă.

O femeie de 30 de ani, reținută

Poliția a declarat că o femeie de aproximativ 30 de ani a fost reținută.

Artista și antreprenoarea de succes a născut al treilea copil chiar în septembrie anul trecut, după ce a dezvăluit sarcina la Gala Met din mai anul trecut.

În urmă cu un an, Rihanna a declarat că „a descifrat codul” pentru cel de-al nouălea album al său. Informațiile din presă spun că a fost recent în studio. Ultimul album al ei a fost „Anti”, lansat în 2016.

