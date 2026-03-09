Creşte riscul izbucnirii unui Al Treilea Război Mondial. Pentru a doua oară în nicio săptămână, NATO a activat apărarea antiaeriană pentru a doborî o rachetă iraniană care a încălcat spaţiul aerian al Turciei. Din Cipru, Emmanuel Macron a trimis 8 fregate şi un portavion spre strâmtoarea Ormuz. Statele Unite au adus în zonă avioanele Apocalisei. Kremlinul vorbeşte de sfârşitul lumii. În Iran a fost ales un nou lider suprem. Este vorba de fiul fostului ayatollah, Mojtaba Khamenei, considerat mai rău decât tatăl său. A semnat personal una dintre rachetele lansate asupra Tel Avivului.

Cu urale, ropote de aplauze și declarații publice de război. Așa a fost primită la Teheran numirea lui Mojtaba Khamenei în funcția de lider suprem. Cleric de profesie, el şi-a pregătit ascensiunea în umbra tatălui său. Analiştii îl consideră mult mai radical şi anunţă că lumea va ajunge să-l regrete pe fostul lider suprem. Mojtaba Khamenei a fost ales de Adunarea Experților, un grup format din 88 de clerici șiiți de rang înalt. Donald Trump, care ar fi vrut să fie implicat în desemnarea noului ayatollah, l-a avertizat deja pe acesta că nu va avea viaţă lungă. Israelul îl consideră deja o ţintă.

Rusia: "Se pare că sfârşitul lumii e aproape"

"Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran", a spus preşedintele american într-un interviu pentru presa de peste ocean. De cealaltă parte, Vladimir Putin a salutat alegerea sa şi l-a asigurat pe noul lider de la Teheran de sprijinul său neclintit, în timp ce purtătorul său de cuvânt anunţă că lumea pe care o ştiam nu mai există. "Se pare că sfârșitul lumii este aproape. Din păcate, am pierdut ceea ce numim drept internațional", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit presei internaţionale, noul lider suprem ar fi fost deja grav rănit într-o tentativă de asasinat. Imediat după alegerea sa, Motjaba Khamenei s-a iscălit pe una dintre rachetele care au fost lansate către Israel. Una dintre rachetele balistice trase de Gărzile Revoluţionare a încălcat azi spaţiul aerian al Turciei. Racheta balistică lansată din Iran a parcurs aproape 600 de kilometri până când sistemele de apărare NATO, amplasate în estul Mării Mediterane, au interceptat și au distrus proiectilul. Resturile acestuia au căzut în apropierea orașului Gaziantep, lângă graniţa cu Siria. Ca măsură de precauție, Statele Unite au retras personalul neesențial din Consulatul din Adana și au cerut tuturor cetățenilor americani să părăsească de urgență sud-estul Turciei. Acesta este al doilea atac al Iranului asupra Ankarei în mai puțin de o săptămână. Anterior, Teheranul a vizat baza aeriană de la Incirlik, unde Statele Unite depozitează armament nuclear.

Oficiali ai Alianţei au exclus până acum activarea articolului 5, care ar însemna intrarea NATO în război, dar au crescut nivelul de alertă în toatele bazele militare, inclusiv în România. Din Cipru, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron anunţă o mobilizare militară fără precedent. "Când Cipru este atacat, întreaga Europă este atacată. Prezența franceză, care va fi desfășurată din estul Mediteranei până în Marea Roșie și, mai precis, în largul coastei Ormuz va mobiliza opt fregate, două transportoare amfibii de elicoptere și portavionul nostru", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei. Iranul continuă să provoace teroare în Golful Persic. În Bahrain, 30 de oameni au fost răniţi, după ce o rachetă iraniană a lovit cea mai mare rafinărie de petrol a ţării.

Alte zeci de rachete şi drone au fost lansate de Iran şi asupra vecinilor pe care promisese că nu-i mai atacă. Apărarea antiaeriană a fost activată în Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Kuweit, la scurt timp după ce localnicilor li se permisese, în sfârşit, să iasă din case pentru a merge la muncă sau la şcoală. "Ei încearcă să țină lumea ostatică. Își atacă vecinii, țările vecine, infrastructura energetică a acestora, populația civilă, ambasadele. Acesta este un guvern terorist", a declarat Marco Rubio, secretarul de stat al SUA. Americanii au atacat, la rândul lor, depozitul de petrol Shahran, din Teheran. Capitala cu o populaţie de aproape 10 milioane de oameni a fost învăluită de un nor de fum toxic, iar din cer a început să cadă ploaie neagră.

Statele Unite au anunţat că războiul se va încheia abia atunci când regimul de la Teheran se va preda sau va fi eliminat. "Luptăm să câștigăm. Asta înseamnă că noi stabilim condițiile. Va veni un moment în care nu vor avea de ales decât să se predea, fie că vor recunoaște sau nu", a declarat Pete Hegseth, Secretarul Războiului. Administraţia Trump evaluază şi dacă se impune în acest moment o intervenţie terestră în Iran.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰