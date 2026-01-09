Donald Trump intenţionează să construiască un etaj deasupra coloanelor Casei Albe în cadrul proiectului său de construire a unei imense săli de bal în valoare de 400 de miliarde de dolari, a declarat joi arhitectul responsabil de proiect.

Donald Trump vrea să construiască un etaj în plus la Casa Albă - Profimedia

Adăugarea unui etaj deasupra coloanelor, situate în aripa vestică, ar crea un efect de "simetrie", a asigurat Shalom Baranes în faţa comisiei de amenajare a capitalei, condusă de un apropiat al preşedintelui american, conform New York Times.

Planurile sălii de bal prevăd deja o colonadă cu două etaje care leagă clădirea principală a Casei Albe de sala de bal şi cele 1.000 de locuri ale acesteia, în aripa opusă, unde Trump intenţionează să primească demnitari străini şi să organizeze evenimente importante.

Shalom Baranes a precizat, de asemenea, că noua sală de bal, pentru care Donald Trump a ordonat demolarea aripii estice, va avea aceeaşi înălţime ca restul clădirii, pentru a păstra proporţiile istorice.

Articolul continuă după reclamă

Este pentru prima dată când sunt dezvăluite proiecte de modificare a aripii vestice a Casei Albe.

Noul etaj s-ar afla deasupra celebrei colonnade albe, unde preşedinţii americani au fost fotografiaţi timp de decenii în timp ce se plimbau între reşedinţa principală şi Biroul Oval. De asemenea, ar fi situat deasupra sălii de presă, unde purtătorii de cuvânt ai Casei Albe se adresează mass-mediei.

Donald Trump a fost criticat pentru că a demolat întreaga aripă estică, care găzduia în mod tradiţional birourile primei-doamne, fără a consulta în prealabil organizaţiile istorice sau comisia de amenajare a capitalei. De asemenea, el a pavat „Rose Garden”, o peluză înconjurată de trandafiri, situată lângă Biroul Oval, care a servit drept cadru pentru numeroase ceremonii şi anunţuri oficiale.

Republicanul l-a numit pe unul dintre consilierii săi, Will Scharf, la conducerea comisiei de amenajare a Washingtonului. Costul sălii de bal s-a dublat de când Donald Trump a anunţat proiectul, ale cărui planuri au fost dezvăluite pentru prima dată în iulie. Casa Albă a avansat cifra de 200 de milioane de dolari, dar preşedintele american a declarat în decembrie că ar putea costa 400 de milioane.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi la unele cheltuieli personale din cauza dărilor la stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰