Donald Tusk: Zelenski mi-a spus Ucraina este gata să lupte încă 2-3 ani cu Rusia

Prim-ministrul Poloniei a declarat într-un un interviu acordat ziarului britanic The Sunday Times că Ucraina este pregătită să continue lupta împotriva Rusiei timp de alţi doi-trei ani, dar își face griji că războiul se va prelungi timp de un deceniu.

Donald Tusk nu se aşteaptă la o pace durabilă în Ucraina atât timp cât preşedintele rus Vladimir Putin este la putere. Conflictul ameninţă să devină un "război permanent şi veşnic" dacă nu se schimbă ceva drastic în Rusia, a spus el în interviul pentru The Sunday Times.

"Nu am nicio îndoială că Ucraina va supravieţui ca stat independent. Acum principala întrebare este câte victime vom vedea. Președintele Zelenski mi-a spus (joi) că speră ca războiul să nu dureze zece ani, dar că Ucraina este gata să lupte încă doi, trei ani", a spus Tusk.

Potrivit şefului guvernului polonez, Rusia se confruntă cu dificultăţi economice dramatice, gravate de noile sancțiuni petroliere impuse de Statele Unite. Cu toate acestea, ruşii au un mare avantaj faţă de Occident şi în special faţă de Europa. "Sunt gata să lupte în timp de război, aceasta este întrebarea crucială", a spus Tusk. Economiei Rusiei nu are nicio șansă de supraviețuire pe termen lung, crede Tusk.

"Rușii au probleme foarte mari din punct de vedere economic. Înseamnă asta că putem spune că am câștigat? Deloc. Au un mare avantaj față de Occident și mai ales față de Europa: sunt pregătiți să lupte... pe timp de război, aceasta este întrebarea crucială. Nu ai nicio șansă să câștigi dacă nu ești pregătit să lupți sau cel puțin să sacrifici ceva", a spus el.

El a avertizat Marea Britanie să nu-şi cedeze "iluziei dulci" că va fi cruțată în cazul unui război NATO-Rusia. Rusia ar putea ajunge în orice capitală europeană, inclusiv la Londra, cu rachete balistice cu încărcătură nucleară. Suntem deja expuşi unor atacuri masive în spaţiul cibernetic, a adăugat Tusk.

"Când aud unii politicieni din Europa spunând: "Trebuie să începem de pe acum să ne gândim cum ne vom reconstrui relațiile cu Rusia", sunt prea bătrân și nu sunt naiv, știu că asta înseamnă că cineva din Europa vrea să reia Nord Stream 2, să facă iar afaceri bune cu petrolul și gazele din Rusia și așa mai departe. Pentru mine, este întotdeauna un semnal de alarmă" a mai spus Tusk.

