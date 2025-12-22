Tragedie într-o staţiune montană din Muntenegru. Un turist german, de 34 de ani, și-a pierdut viața după ce a căzut din telescaun. Bărbatul urca muntele împreuna cu soţia sa când, din motive încă necunoscute, s-au izbit de alte două telescaune. Turistul a căzut de la o înălţime de aproape 70 de metri, iar impactul cu solul i-a fost fatal. Soția lui a fost rănită și a rămas blocată la înălțime, până când pompierii au reuşit să o salveze.

Tragedia a avut loc duminică, la un telescaun din centrul de schi Savin Kuk, situat în apropiere de localitatea Žabljak, în masivul Durmitor, scrie publicaţia germană Welt. Potrivit informațiilor confirmate de primarul localității, Rados Zugic, un turist german și-a pierdut viața în urma accidentului.

Cuplul se afla într-un telescaun dublu aflat în mers, când, din motive încă neclare, două scaune s-au apropiat și s-au suprapus.

Bărbatul a căzut de la 70 de metri

Potrivit publicației muntenegrene Pobjeda, care citează surse proprii, bărbatul, în vârstă de 34 de ani, a căzut de la o înălțime de aproximativ 70 de metri și a murit pe loc. Soția sa, în vârstă de 30 de ani, a rămas blocată în instalație și a fost recuperată de echipele de salvare, fiind transportată cu răni la spital.

Imediat după accident, procurorul de caz a dispus oprirea completă a instalației de telescaun. Cel puțin alți trei turiști au rămas blocați timp de mai multe ore în scaunele suspendate, până când echipele de intervenție au reușit să îi aducă în siguranță la sol.

Anchetă penală în desfășurare

Autoritățile nu au oferit, până în prezent, detalii privind cauza exactă a accidentului. Parchetul a anunțat că a deschis o anchetă amplă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Primarul din Žabljak a declarat că autoritățile locale cer clarificarea completă a situației.

"Insistăm asupra unei anchete complete și transparente, pentru a stabili responsabilitățile", a spus Rados Zugic.

Edilul a subliniat că localitatea trăiește în mare măsură din turism și că siguranța vizitatorilor este esențială pentru comunitate.

