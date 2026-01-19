Un tren de mare viteză a deraiat şi s-a ciocnit cu altul care venea din sens opus în sudul Spaniei, duminică, cel de-al doilea tren fiind împins de pe şine şi rostogolindu-se pe un terasament. Coliziunea a provocat moartea a cel puţin 24 de persoane şi rănirea altor 170. Accidentul s-a produs în apropiere de Adamuz, în provincia Cordoba, la aproximativ 360 km sud de capitala Madrid. Ministrul Transporturilor, Oscar Puente, a descris drept "extrem de straniu" accidentul.

Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în Spania. 21 de persoane au murit, 15 sunt în stare gravă - Profimedia

UPDATE: Ministrul Transporturilor, Oscar Puente, a descris drept "extrem de straniu" accidentul feroviar soldat cu cel puțin 24 de morți în Adamuz (Córdoba). Puente a apărut în fața presei luni dimineață, de la instalațiile Adif din gara Atocha din Madrid, pentru a relata circumstanțele deraierii, subliniind că este "ciudat, foarte straniu, este foarte dificil de explicat în acest moment", relatează El Pais.

Potrivit ministrului, toți experții feroviari cu care a vorbit duminică seară "sunt extrem de surprinși" de accident.

Șeful Transporturilor, care va călători la Córdoba în următoarele ore, a insistat că, dacă ar indica acum o cauză specifică, ar specula.

El a indicat că linia pe care s-a produs accidentul a fost renovată în această primăvară, iar trenul Iryo "era practic nou" și "nu rezistă patru ani". Având în vedere aceste premise, a anunțat că o comisie independentă va fi însărcinată să investigheze ce s-a întâmplat pentru a clarifica ce s-a întâmplat.

UPDATE: Conform publicaţiei El Espanol, bilanţul accidentului feroviar din Spania se ridică la 24 morţi şi 170 răniți.

Dintre cele 75 de persoane spitalizate, 15 se află în stare gravă, a declarat luni dimineaţă reporterilor şeful guvernului regional al Andaluziei, Juanma Moreno, relatează Reuters.

El a spus că numărul morţilor va fi mai mare de 20 şi a avertizat că numărul ar putea creşte până la lumina zilei.

"Accidentul a fost foarte grav... probabil vom găsi (mai multe) cadavre", a spus Moreno, adăugând că va fi nevoie de utilaje grele pentru a îndepărta resturile metalice ale trenurilor şi pentru a încerca să localizeze noi victime.

Ziarul El Pais a relatat că în rândul victimelor se află şi conductorul de 27 de ani al trenului Madrid-Huelva, cel care a fost lovit.

În cele două trenuri se aflau aproximativ 400 de pasageri, majoritatea spanioli care se întorceau sau plecau din Madrid după weekend. Nu este clar câţi turişti se aflau la bord, deoarece ianuarie nu este sezonul de vacanţă în Spania.

"Sunt mulţi răniţi. Încă tremur", a declarat pentru El Pais Maria San José, 33 de ani, pasageră în trenul de mare viteză Malaga-Madrid, care a deraiat primul.

Un pasager al celui de-al doilea tren, care nu a fost identificat, a declarat pentru postul public de televiziune TVE: „Oamenii ţipau, bagajele lor au căzut de pe rafturi. Eu călătoream spre Huelva în al patrulea vagon, ultimul, din fericire”.

Al doilea tren, care se îndrepta spre Huelva şi era operat de compania finanţată de stat Renfe, circula cu aproximativ 200 km pe oră (124 mile/oră) în momentul impactului, a relatat El Pais.

Nu este clar cu ce viteză circula primul tren în momentul deraierii.

Cauza accidentului nu este cunoscută deocamdată, a declarat ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, în cadrul unei conferinţe de presă la gara Atocha din Madrid, adăugând că este „foarte ciudat” ca deraierea să fi avut loc pe o porţiune dreaptă de cale ferată. Această porţiune de cale ferată a fost renovată în luna mai, a adăugat el.

"Încă mai sunt oameni blocaţi"

Accidentul s-a produs la ora 18:45 GMT, la aproximativ 10 minute după ce trenul Iryo a plecat din Cordoba spre Madrid, au declarat autorităţile.

"Trenul Iryo 6189 Malaga - (spre Madrid) a deraiat de pe şine la Adamuz, prăbuşindu-se pe şina adiacentă. Trenul (Madrid) spre Huelva, care circula pe linia adiacentă, a deraiat şi el", a declarat Adif, care administrează reţeaua feroviară, într-o postare pe reţelele sociale.

Puente a spus că majoritatea celor ucişi şi răniţi se aflau în primele două vagoane ale celui de-al doilea tren, Renfe Alvia, care a deraiat la impact şi s-a prăbuşit pe versantul terasamentului căii ferate. Primul vagon avea 37 de persoane la bord, iar al doilea, 16, a spus el.

Un tren operat de Iryo care circula de la Malaga la Madrid a deraiat, lovind trenul Renfe care circula de la Madrid la Huelva, aruncându-l pe un terasament feroviar.

Trenul Iryo avea peste 300 de pasageri la bord, în timp ce trenul Renfe avea aproximativ 100.

Paco Carmona, şeful pompierilor din Cordoba, a declarat pentru TVE că, în timp ce trenul Iryo a fost evacuat în câteva ore de la accident, vagoanele Renfe au fost grav avariate, cu metal şi scaune contorsionate.

„Mai sunt încă persoane blocate. Operaţiunea se concentrează pe scoaterea persoanelor din zone foarte înguste”, a spus el. „Trebuie să îndepărtăm cadavrele pentru a ajunge la cei care sunt încă în viaţă. Se dovedeşte a fi o sarcină complicată.”

"Scena este îngrozitoare"

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez şi-a eliberat agenda pentru luni pentru a se ocupa de tragedie, în timp ce regele şi regina urmăreau cu îngrijorare evoluţia evenimentelor, a declarat un purtător de cuvânt.

Ambasadele străine au trimis mesaje text personalului, cerându-le să confirme că sunt în siguranţă.

Primarul din Adamuz, Rafael Moreno, a declarat pentru El Pais că a fost printre primii care au ajuns la locul accidentului, alături de poliţia locală, şi a văzut ceea ce a crezut a fi un cadavru grav mutilat, la câţiva metri de locul accidentului.

"Scena este îngrozitoare", a spus el. "Nu cred că se aflau pe aceeaşi cale ferată, dar nu este clar. Acum, primarii şi locuitorii din zonă se concentrează pe ajutorarea pasagerilor."

Imaginile difuzate de televiziunea locală au arătat un centru de primire amenajat pentru pasageri în Adamuz, un oraş cu 5.000 de locuitori, unde localnicii au adus alimente şi pături, deoarece temperatura nocturnă era de aproximativ 6 grade Celsius.

Pasagerii în lacrimi care au coborât din autobuz au vorbit scurt cu presa locală înainte de a fi conduşi înăuntru.

Salvador Jimenez, jurnalist la TVE, care se afla la bordul trenului Iryo, a distribuit imagini care arătau partea din faţă a vagonului din spate a trenului întors pe o parte, cu pasagerii evacuaţi aşezaţi pe partea răsturnată.

Jimenez a declarat pentru TVE, prin telefon, de lângă trenurile avariate, că pasagerii au folosit ciocane de urgenţă pentru a sparge geamurile şi a ieşi din tren, şi că au văzut două persoane scoase din vagoanele răsturnate pe targă.

Iryo este un operator feroviar privat, deţinut în majoritate de grupul feroviar italian controlat de stat Ferrovie dello Stato. Trenul implicat era un tren Freccia 1000 care circula între Malaga şi Madrid, a declarat un purtător de cuvânt al Ferrovie dello Stato.

Compania a declarat într-un comunicat că regretă profund ceea ce s-a întâmplat şi că a activat toate protocoalele de urgenţă pentru a colabora îndeaproape cu autorităţile competente.

Renfe a declarat că deraierea trenului său a fost cauzată de deraierea trenului Iryo pe calea sa, adăugând că serviciile de urgenţă încă recuperau pasagerii.

Renfe a declarat că preşedintele său se deplasa la locul accidentului şi că se străduia să ofere sprijin pasagerilor şi familiilor acestora. Adif a suspendat toate serviciile feroviare între Madrid şi Andaluzia.

