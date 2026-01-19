"A trebuit să calc peste oameni ca să pot ieși". Cum a supravieţuit Ana catastrofei feroviare din Spania

Apar povești emoționante în urma unuia dintre cele mai grave accidente feroviare din Spania, soldat cu 39 de morți și zeci de răniți, 24 fiind în stare gravă, inclusiv patru minori. Ana se afla pe ultimul rând din vagonul 7 al trenului Iryo, care a deraiat duminică seara în Cordoba.

Ana Garcia Aranda se întorcea de acasă, din Malaga, în Madrid, unde lucrează. Era însoțită de sora ei, cumnatul și câinele ei, Boro. A simțit cum viața i se spulberă când al șaptelea vagon al trenului Iryo în care călătorea a fost ridicat în aer pur şi simplu. Din fericire, nu a suferit răni grave, doar câteva vânătăi. Nu poate spune același lucru despre sora ei însărcinată, Raquel, care a ajuns la ATI în Cordoba, în stare inconștientă.

Mărturii cutremurătoare după catastrofa feroviară din Spania

După accident și-a pierdut și câinele. L-a găsit viu, dar când l-a ridicat, era atât de speriat încât a fugit și nu l-a mai găsit. "Suntem din Malaga și lucrăm în Madrid și ne întorceam după un weekend petrecut cu familia.. Încerc să-mi găsesc câinele. Le cer oamenilor, vă rog, să ajute la căutarea animalelor noastre de companie. Pentru că și ele fac parte din familie".

Articolul continuă după reclamă

Tânăra a povestit pentru publicația El Español cum s-a petrecut tragedia. "La un moment dat, trenul a început să prindă prea multă viteză, să scârțâie, și a început să se încline din ce în ce mai mult pe o parte, până când s-a răsturnat. În acel moment știi... că urmează să mori. În momentul deraierii, foloseam laptopul. Ecranul era încă aprins, deși era distrus. Datorită acestuia puteam vedea puțin, pentru că toate luminile erau stinse.

Apoi am început să-l aud pe cumnatul meu strigând la sora mea: "Trezește-te, trezește-te!". Am încercat să merg la ei. Era greu, pentru că m-am rănit rău, dar a trebuit să o fac pentru că era sora mea. Ce s-a întâmplat a fost că am început să calc pe oameni. Unii țipau la mine: "Atenție, calci pe oameni!", și imediat după aceea, cineva a spus că trebuie să coborâm cât mai repede posibil, pentru că vagonul urma să se răstoarne. Un bărbat m-a tras pe fereastră și am stat lângă tren, privind-o pe sora mea inconștientă de afară, așteptând să o scoată cineva. Când am ieșit, a sosit poliția și ne-a dus la spital".

Două vagoane pur şi simplu s-au dezintegrat

Un tren Iryo care se deplasa de la Malaga la Madrid a deraiat duminică şi a intrat pe şinele pe care un tren Alvia circula cu 200 de kilometri pe oră în direcţia opusă, îndreptându-se spre Huelva. În urma impactului două vagoane pur şi simplu s-au dezintegrat potrivit presei spaniole. Un total de 484 de pasageri din ambele trenuri au fost afectaţi. Numărul morţilor a ajuns la 39, alte 73 de persoane au ajuns la spital, 24 dintre ele fiind în stare gravă, inclusiv patru minori.

Trenul de mare viteză Iryo, produs de o companie italiană, era practic nou, dat în folosință în 2022 și trecuse de inspecția tehnică pe 15 ianuarie, în urmă cu 4 zile, relatează presa spaniolă. Serviciile feroviare pe coridorul cheie Madrid-Andaluzia au fost suspendate.

Ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, a declarat că tragedia a avut loc pe o porțiune de cale ferată dreaptă iar ruta a fost renovată recent, numind accidentul "ciudat". Spania va declara trei zile de doliu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este nevoie de sancțiuni pentru a preveni patinajul pe lacuri înghețate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰