Declaraţie fără precedent a preşedintelui iranian. La televiziunea de stat, Masoud Pezeshkian le-a cerut scuze țărilor vecine atacate de armata sa. El a pus atacurile pe seama unei "inițiative proprii" a unor unități militare, potrivit The New York Times și The Guardian. Şi a anunţat că va opri atacurile, dacă țările respective vor respecta condițiile Iranului. Între timp, iranienii se plâng că Teheranul începe să semene cu Gaza, după cea mai intensă noapte de bombardamente de la începutul războiului. Europa este şi ea în alertă maximă din cauza războiului din Orient. Iranul a ameninţat ţările Uniunii Europene care se vor alătura atacurilor lansate de Statele Unite şi Israel că vor deveni ţinte directe.

80 de avioane de luptă israeliene au lansat un bombardament devastator în Teheran. Printre ţintele lovite s-a numărat şi aeroportul Mehrabad. Iranul a replicat cu un atac împotriva ţărilor vecine. O dronă a provocat o explozie pe aeroportul Dubai, chiar în apropiere de avioanele staţionate.

Iar republica islamică a avertizat şi statele europene.

"Orice ţară care se alătură agresiunii împotriva Iranului, se alătură Americii şi Israelului în agresiunea împotriva Iranului, cu siguranţă, va deveni şi ea o ţintă legitimă. Teheranul a informat deja europenii şi pe toţi ceilalţi că trebuie să fie atenţi să nu se implice în acest război", a declarat Majid Takht Ravanchi, viceministrul iranian de Externe.

Mesajul lui Nicuşor Dan pentru români

Preşedintele Nicuşor Dan spune însă că ţara noastră nu ar avea deocamdată motiv de îngrijorare.

"Nu ne temem deloc de ceea ce s-ar putea întâmpla pe teritoriul nostru. Dar dacă va dura, va avea un impact asupra economiei globale", a transmis Nicuşor Dan, preşedintele României.

Preventiv, NATO a ridicat nivelul de apărare împotriva rachetelor balistice după ce Iran a lansat un proiectil care a vizat baza Incirlik din Turcia, care găzduieşte 20 de focoase nucleare americane. În plus, Grecia a trimis un sistem de apărare antiaeriană şi două avioane de luptă F16 în nordul ţării pentru a proteja Bulgaria de un posibil atac.

"Măsurile au fost luate la cererea Bulgariei, stat membru NATO şi al Uniunii Europene, şi nu afectează în niciun fel apărarea teritoriul Greciei împotriva rachetelor balistice", a susţinut Nikos Dendias, ministrul grec al Apărării.

Washingtonul cere capitularea necondiționată a Iranului

Preşedintele american spune că nu acceptă altceva decât predarea necondiţionată a Iranului.

"Ceea ce vrea să spună preşedintele este că, atunci când el, în calitate de comandant suprem al forţelor armate americane, va decide că Iranul nu mai reprezintă o ameninţare pentru Statele Unite ale Americii şi că obiectivele operaţiunii au fost îndeplinite în totalitate, Iranul se va afla, în esenţă, într-o situaţie de capitulare necondiţionată, indiferent dacă va recunoaşte acest lucru sau nu", a explicat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Discuție Putin - președintele Iranului, pe fondul tensiunilor din regiune

Între timp, preşedintele iranian a vorbit aseară la telefon cu Vladimir Putin. Convorbirea vine la câteva ore după ce jurnaliştii de la The Washington Post au relatat, citând surse, că Rusia ar furniza Iranului informaţii pentru a lovi forţele americane din Orientul Mijlociu.

"Urmărim totul. Comandanţii noştri sunt la curent cu totul. Avem cele mai bune servicii secrete din lume. Ştim cine vorbeşte cu cine, de ce vorbesc cu acea persoană, cât de exacte sunt informaţiile respective şi cum le luăm în considerare în planurile noastre de luptă", a afirmat Pete Hegseth, şeful Pentagonului.

Potrivit unor surse citate de NBC News, Donald Trump ar fi discutat în privat despre posibilitatea trimiterii unor trupe terestre în Iran. Un număr limitat de soldaţi care ar putea fi folosiţi pentru misiuni strategice punctuale. Oficial, însă, Casa Albă susţine că: "Această poveste se bazează pe presupuneri". De altfel, într-un interviu telefonic acordat tot NBC News, în urmă cu două zile, Trump a exclus trimiterea trupelor terestre în Iran.

