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Regio Călători anulează peste 20 de trenuri, din cauza datoriilor acumulate către CFR SA

Regio Călători anulează peste 20 de trenuri, din cauza datoriilor acumulate către CFR SA Regio Trans
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Editor M.P. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 06.11.2026, 14:52 | Modificat la 06.11.2026, 14:52

Veşti proaste pentru navetişti. După ce săptămâna trecută Transferoviar Călători a anunţat că 24 de trenuri vor fi anulate, măsura a fost preluată şi de compania RegioTrans.

Operatorul brașovean a decis anularea a peste 20 de trenuri în urma neplății TUI către CFR SA. Potrivit unui anunț difuzat pe site-ul Regio Călători sunt anulate 24 de trenuri (inclusiv rutele de retur) astfel: două între București și Brașov, patru Adjud – București Nord, patru Timișoara Nord – Caransebeș, patru Iași – Mărășești, patru Ploiești Vest-Mărășești, trei Suceava Nord – Iași, trei Vaslui –Iași.

„Ca urmare a măsurilor dispuse de CFR S.A. în contextul înregistrării unor restanțe la plata tarifului de utilizare a infrastructurii (TUI), următoarele trenuri operate de Regio Călători S.R.L. vor fi anulate începând cu data de joi, 05 noiembrie 2026, până la noi dispoziții”, informează operatorul pe site-ul său.

24 de trenuri anulate de Transferoviar Călători

După ce la finele săptămânii trecute anunța că vor fi 24 de trenuri anulate începând de joi, 5 noiembrie, Transferoviar Călători a revenit miercuri seara asupra deciziei.

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”Stimați călători. Revenim asupra comunicării inițiale legate de anularea unor trenuri – în urma ridicării măsurilor restrictive de acces, trenurile menționate în anunțul original nu se mai anulează din data de 5 noiembrie. Circulația pe rutele Ploiești Sud – Slănic, Ploiești Sud – Măneciu, Buzău – Nehoiașu, București Nord – Ploiești – Buzău, București Nord – Târgoviște – Pietroșița, București Nord/ Basarab – Roșiori Nord, București Nord – Fetești, București Nord – Adjud și Cluj-Napoca – Bonțida se va desfășura în continuare conform programului obișnuit, fiind menținute toate cursele prevăzute în mersul trenurilor”, se arăta în postarea operatorului feroviar privat.

M.P.
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