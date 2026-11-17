Kremlinul a declarat, marți, că nu garantează țărilor europene un loc în negocierile tripartite privind Ucraina. Acestea au fost reluate săptămâna trecută la Abu Dhabi, cu medierea Statelor Unite.

"Deoarece poziţia lor este atât de evident incompatibilă cu pacea şi demonstrează, prin toate mijloacele posibile, dorinţa lor de a provoca o înfrângere strategică Rusiei şi de a continua să pună presiune (...), cu greu pot pretinde un rol relevant", a declarat pentru televiziunea publică purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, scrie EFE, potrivit Agerpres.

El a adăugat că "liderii europeni urmăresc cu mare interes tot ceea ce se întâmplă, încercând să îşi găsească locul în acest proces".

Emisarii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, au considerat certă participarea europenilor la următoarele runde de negocieri privind Ucraina, după întâlnirea de joi de la Kremlin cu preşedintele rus Vladimir Putin.

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În schimb, preşedintele Putin a spus că Moscova va accepta să se întâlnească cu europenii doar dacă aceştia decid să susţină pacea şi nu războiul, făcând aluzie la furnizarea de armament Ucrainei, una dintre părţile aflate în conflict

Consilierul Kremlinului spune că "nimeni nu a convenit" cu Rusia asupra viitoarei participări a europenilor

În acest sens, consilierul pentru politica internaţională al Kremlinului, Yuri Uşakov, a afirmat luni că "nimeni nu a convenit" cu Rusia asupra viitoarei participări a europenilor la negocieri.

"Când vom primi semnale clare de la europeni despre ceea ce îşi doresc cu adevărat şi despre posibilitatea de a propune ceva constructiv şi substanţial pentru succesul acordului privind Ucraina, atunci se va pune, cu siguranţă, şi chestiunea legată de participarea lor", a precizat el.

Totuşi, a adăugat consilierul preşedintelui rus, înainte ca acest lucru să se întâmple "s-ar putea să fie nevoie să se mai desfăşoare încă o rundă de negocieri tripartite sau chiar mai multe".

Rusia s-a arătat mulţumită de faptul că următoarea rundă se va concentra pe necesitatea unei noi arhitecturi de securitate pentru Europa şi nu pe cererea Kievului pentru un armistiţiu în timpul iernii.

În legătură cu acest subiect, şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a subliniat luni că prioritatea pentru următoarele runde nu este un nou sistem de securitate pentru continentul european, ci obţinerea unui armistiţiu în Ucraina.

Potrivit presei occidentale, printre alte condiţii pentru coexistenţa paşnică în Europa, Moscova afirmă că va accepta aderarea Ucrainei la UE doar dacă Kievul devine un stat neutru, fără arsenal nuclear.