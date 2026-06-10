Răsturnare de situaţie în dosarul medicului Dorel Săndesc, managerul Spitalului Judeţean Timişoara, condamnat definitiv la un an şi opt luni de închisoare, cu suspendare după un accident din anul 2018. Judecătorii Curţii Supreme au anulat condamnarea definitivă și au mutat procesul la Oradea.

Instanța supremă a admis o cale extraordinară de atac, ceea ce înseamnă că dosarul se întoarce în faza de apel, iar procesul va fi reluat de la acest nivel.

Medicul fusese condamnat definitiv la un an și opt luni de închisoare cu suspendare, în urma unui accident rutier produs în 2018. Potrivit anchetei, acesta a intrat într-o intersecție fără să se asigure și a lovit o mașină în care se aflau doi soți și fiica lor.

În urma impactului, extrem de puternic, femeia a fost grav rănită și operată, însă a murit câteva luni mai târziu.

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În timpul procesului, medicul a susținut în fața instanței că decesul femeii ar fi fost cauzat de infecții nosocomiale contractate în spitalul pe care îl conduce în prezent.

Decizia Înaltei Curți nu stabilește vinovăția sau nevinovăția acestuia, ci redeschide procesul. Astfel, toate probele și argumentele vor fi reanalizate de judecătorii Curții de Apel Oradea.

Este o evoluție importantă în dosar, având în vedere că vorbim despre o condamnare care devenise definitivă. În acest moment, cauza revine în fața instanței de apel pentru o nouă judecată.