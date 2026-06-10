Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare continuă să difere semnificativ între regiunile României, potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), valabile la 1 iunie 2026.

Orașul cu cele mai mari tarife la apă şi canalizare. Localnicii plătesc mai mult decât în Capitală - Shutterstock

Dintre cele mai mari şi cele mai mici tarife depăşeşte 10 lei pe metrul cub pentru serviciul cumulat de apă potabilă şi cel de canalizare.

Conform clasamentului publicat de News.ro pe baza datelor ANRSC, cele mai mari tarife cumulate (apă potabilă + canalizare, fără TVA) sunt practicate în judeţele Călăraşi, Vaslui şi Iaşi, în timp ce cele mai reduse se regăsesc în Bucureşti, Ploieşti şi Chiajna (Ilfov).

La nivel naţional, tariful mediu pentru serviciile de apă şi canalizare se situează în jurul valorii de 16 lei/mc, fără TVA, potrivit centralizărilor realizate pe baza tarifelor aprobate pentru operatorii regionali.

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Diferenţele dintre judeţe sunt explicate de mai mulţi factori, inclusiv nivelul investiţiilor în infrastructură, costurile de operare, gradul de dispersie al populaţiei deservite şi proiectele de extindere sau modernizare finanţate din fonduri europene.

Datele ANRSC arată că operatorii din marile centre urbane, precum Bucureşti şi Ploieşti, continuă să beneficieze de economii de scară care permit menţinerea unor tarife mai reduse comparativ cu media naţională. În schimb, în judeţe precum Iaşi şi Vaslui, tarifele se numără constant printre cele mai ridicate din ţară.

Topul celor mai mari tarife cumulate (apă + canalizare), fără TVA:

Călăraşi – Ecoaqua: 23,23 lei/m3

Vaslui – Aquavas: 21,49 lei/m3

Iaşi – APAVITAL: 21,17 lei/m3

Cele mai mici tarife cumulate, fără TVA:

Prahova (Ploieşti) – Apa Nova Ploieşti: 10,02 lei/m3

Bucureşti – Apa Nova Bucureşti: 10,43 lei/m3

Ilfov (Chiajna) – Veolia România: 10,48 lei/m3

Datele sunt valabile la 1 iunie 2026 şi provin din evidenţa oficială a tarifelor aprobate şi avizate de ANRSC pentru operatorii regionali de apă şi canalizare.