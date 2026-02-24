Europa trebuie să recupereze rapid întârzierile în materie de echipamente și tehnologii militare, în special în contextul transformărilor accelerate generate de războiul din Ucraina, arată ediția din 2026 a raportului "Echilibrul militar" publicat de International Institute for Strategic Studies (IISS). Documentul avertizează că armatele europene sunt încă insuficient pregătite pentru noile tipuri de confruntări, marcate de utilizarea pe scară largă a dronelor și a inteligenței artificiale, într-un moment în care cheltuielile de apărare cresc la nivel record, iar tensiunile geopolitice se amplifică de la Ucraina până în Asia și Orientul Mijlociu.

Raport IISS: Armatele europene, insuficient pregătite pentru confruntări. Au lacune tehnologice de remediat - Shutterstock

Europa are "numeroase lacune" de remediat în materie de echipamente militare, în special pentru a se adapta la inovațiile tehnologice apărute în război în Ucraina în ultimii patru ani, informează un raport al institutului specializat în apărare IISS, potrivit Agerpres care citeză AFP.

Ediția din 2026 a raportului privind "Echilibrul militar" al IISS, cu sediul la Londra, subliniază că strategia de securitate a administrației Trump obligă numeroase țări să-și revizuiască politica de apărare indiferent că este vorba de Europa sau de regiunea Asia-Pacific.

Cheltuieli militare în creștere

Creșterea cheltuielilor militare a continuat "la niveluri record" în Europa anul trecut, la 562,9 miliarde de dolari (+12,6% într-un an), impulsionată de Germania, în condițiile în care, presate de aliatul american, țările NATO s-au angajat să crească bugetele naționale la 5% din PIB până în 2035. Însă ele ar putea să fie constrânse de marjele lor de manevră bugetare "limitate", avertizează IISS.

La nivel mondial, cheltuielile au crescut cu 2,3% la 2.630 miliarde de dolari, dar într-un ritm mai scăzut decât în cei cinci ani precedenți.

Acest lucru se explică în parte printr-o reducere a bugetului american, care nu ar trebui să dureze, administrația Trump intenționând să depășească pentru prima dată un buget de 1.000 de miliarde de dolari în 2026, subliniază IISS.

Raportul relevă că în Asia "îngrijorările privind influența și ambițiile regionale ale Chinei au susținut eforturile de modernizare" ale armatelor în ansamblul regiunii.

Ucraina, patru ani de război

Raportul, publicat exact la patru ani de la începutul invaziei ruse în Ucraina, subliniază că este dificil de imaginat un sfârșit al acestui război, dat fiind că "nicio parte nu pare pregătită să-și schimbe suficient poziția".

Lovită de sancțiuni economice și în pofida a "1.000 de pierderi de vieți omenești zilnic", Rusia a fost "capabilă să se adapteze, să se regenereze și să-și mențină capacitățile", apreciază IISS.

Însă finalul conflictului va depinde în special de "deciziile luate" de țările care susțin Moscova și Kievul, din ce în ce mai dependente de ajutorul material străin, consideră raportul.

De patru ani, acest război este sursa "unei evoluții rapide și constante a tehnologiilor" și tacticilor militare, în special în materie de drone și de inteligență artificială. Institutul citează de exemplu succesul operațiunii ucrainene "Spiderweb", atac de anvergură cu drone asupra aviației ruse în iunie 2025.

NATO se întărește în Est

IISS remarcă eforturile NATO de a-și întări flancul de est în fața unei eventuale amenințări, deja materializate prin intruziuni de drone în Polonia în septembrie 2025.

Raportul menționează în special "Scutul estic" dezvoltat în Polonia și "Linia de apărare baltică", proiecte de instalații defensive la frontierele acestor țări, care intenționează, la fel ca Finlanda, să recurgă din nou la mine antipersonal.

Europa și NATO încearcă de asemenea să recupereze întârzierea în domeniul dronelor de atac cu utilizare unică, cu mai multe proiecte de "ziduri" antidrone.

Armatele europene sunt în acest stadiu "prost pregătite în fața tipului de atacuri la scară mare cu care se confruntă Ucraina", avertizează IISS, care evocă la modul mai general "numeroase lacune" de remediat în materie de capacități.

De unde și apelul secretarului general al NATO din iunie pentru o creștere cu 400% a capacităților integrate de apărare antiaeriană și antirachetă ale Alianței, notează raportul.

Iranul slăbit, China se afirmă

În Orientul Mijlociu, Iranul a suferit "regrese majore" în siajul conflictului între Israel și Hamas, notează raportul, în urma loviturilor americano-israeliene din iunie 2025 care au provocat "pagube considerabile" instalațiilor sale nucleare și balistice, sau slăbirea aliaților săi precum Hezbollahul libanez.

Aceste dificultăți și amenințările noilor lovituri americane "ridică întrebări serioase privind capacitatea Iranului de a-și menține rolul" în regiune, estimează IISS.

Bugetul militar chinezesc a reprezentat 44% din cheltuielile de pe continentul asiatic în 2025 și ambițiile chineze au fost afișate în cadrul marii defilări militare din septembrie, unde Beijingul a confirmat că deține "triada" nucleară (capacități aeriene, submarine și terestre).

Epurările anticorupție din armată nu au împiedicat Beijingul să-și "sporească incursiunile" aeriene în largul Taiwanului, pe fondul tensiunilor în creștere cu Japonia, apreciază raportul, care invocă "sentimentul de urgență sporit de partea occidentală privind posibilitatea unui conflict deschis cu Beijingul".

