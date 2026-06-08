O mică insulă din Scoția, locuită de doar 16 persoane, a decis să își închidă accesul pentru turiști în fiecare duminică, după ce a devenit extrem de populară în urma apariției într-o emisiune difuzată de BBC.

După ce a devenit virală, o insulă cu 16 locuitori a fost nevoită să se închidă - Shutterstock

Insula Ulva, situată în arhipelagul Hebridele Interioare, s-a confruntat cu un val neașteptat de vizitatori după ce a fost prezentată în emisiunea Banjo and Ro's Grand Island Hotel. Potrivit operatorilor de feribot care asigură legătura cu insula, interesul turiștilor a atins niveluri fără precedent, scrie Euronews.com.

Creșterea numărului de vizitatori a pus presiune pe infrastructura limitată a insulei și pe puținii localnici care asigură serviciile necesare turiștilor. Printre acestea se numără și restaurantul Boathouse, administrat de comunitatea locală.

"Niciunul dintre noi nu ar fi putut anticipa cât de mulți vizitatori vor veni", au transmis operatorii de transport într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

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În aceste condiții, a fost luată decizia suspendării cursei de feribot pentru pasagerii pietoni în fiecare duminică pe durata sezonului de vară. Măsura înseamnă, practic, închiderea insulei pentru excursioniști o zi pe săptămână.

"Pentru a ne oferi nouă, restaurantului Boathouse și celorlalți locuitori șansa de a ne odihni și de a ne pregăti pentru săptămâna următoare, am luat dificila decizie de a nu deschide duminica în această vară", au explicat reprezentanții companiei.

Turiștii care au rezervări pentru vacanțe pe insulă și care trebuie să călătorească într-o zi de duminică vor beneficia în continuare de transport.

Ulva este considerată una dintre cele mai pitorești insule ale Scoției. Nu are drumuri asfaltate și atrage vizitatori datorită peisajelor sălbatice și faunei bogate. În apele din jur pot fi observate foci, vidre și delfini.

Insula se află în proprietatea comunității locale din 2018, când a fost cumpărată de organizația care administrează pădurile din nord-vestul insulei Mull. La acel moment avea doar șase locuitori permanenți. De atunci, populația a crescut la 16 persoane, însă succesul turistic neașteptat a adus și provocări pentru mica comunitate.